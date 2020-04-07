Одежда для котов

Это специальная одежда для котов породы сфинкс. Поскольку донная порода не имеет шерсти, коты могут мерзнуть. Поэтому хозяева своих питомцев могут приобрести специальную согревающую одежду. У продавца есть много типовых размеров, выбрать которые поможет специальная таблица со схематической картинкой, что позволит не ошибиться при заказе.

US $5.01 - 7.70

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Интерактивная кормушка

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Данную кормушку можно заказать в нескольких конфигурациях, которые подойдут для разных животных. Суть кормушки заключается в том, что бы питомец проявил активность, что бы извлечь корм из специальной емкости. Таким образом, ваш питомец будет всегда в форме и доволен от такого своего рада игры.

US $2.26 - 8.45

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Питьевой фонтан для кошек

Известно, что кошки очень прихотливы к своей питьевой воде, а в обычной миске часто собирается шерсть и вода быстро приходит в негодность для кошек. Подобный фонтанчик позволит долго поддерживать воду чистой, а также создать определенную интерактивность для питомца.

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US $16.05 - 20.58

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Перчатка для чистки от шерсти

Чистка любимого питомца от шерсти крайне необходима. Данная перчатка поможет легко и быстро очищать от шерсти как крупных, так и небольших животных. Также стоит отметить, что животным в большинстве случаев нравится такая читка. При заказе можно выбрать один из многих цветов изделия.

US $2.55

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Поводок для собак

Это изделие используется вместо ошейника и благодаря своей конструкции при выгуле питомца предотвращает вытягивание и удушение собаки. Изделие изготовлено прочно и надежно, а у продавца имеется много различных размеров и цветов. В целом очень популярное изделие, на которое более 7000 продаж.

US $7.49 - 12.98

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Спальная кроватка для животных

Это своего рода кроватка для животных, в которой приятно находится как собакам, так и котом. Для животных находится в подобной кроватке довольно приятно, поскольку она мягкая и теплая. Животные любят такие изделия для сна и отдыха. У продавца есть много различных цветов, которые можно подобрать под дизайн вашей комнаты.

US $8.88 - 31.26

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Дождевик для собаки

Если вам нужно выгулять собаку, а на улице идет проливной дождь, тогда вам не обойтись без дождевика для собаки. Дождевик сохранит вашего питомца сухим, а также по возвращению домой вам не придется полностью купать собаку, поскольку она может испачкаться в грязи. Как всегда, у продавца есть много размеров и цветов изделия, а для удобства выбора имеются специальные таблицы.

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US $8.42 - 10.20

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