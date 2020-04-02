Биксеноновые линзы

Данные линзы украсят любой автомобиль. Устройство объединяет в себе не только линзы, но и красивую двухуровневую подсветку. Первый уровень подсветки это светодиодный круг, который обхватывает линзу. А второй уровень подсветки выполнен в виде спирали, цвет которой можно выбрать при заказе.

US $62.99

реклама

Тестер

Данный компотный тестер предназначен для анализа качества тормозной жидкости. Для анализа тестер нужно погрузить на один сантиметр в тормозную жидкость и задержать на пару секунд. Для индикации на устройстве имеется пять светодиодов, которые загораются в соответствии с измеряемыми параметрами. Один зеленый индикатор говорит, что тормозная жидкость полностью соответствует стандартам, а если загорается пять индикаторов, жидкость максимально не пригодна для использования.

US $3.87

Перейти в магазин

Видеорегистратор Xiaomi 70mai

реклама

На современных дорогах видеорегистратор является практически неотъемлемой частью любого автомобиля. А данная модель очень популярная и имеет на более 32000 продаж. Этот регистратор выпускается под брендом 70mai совместно с компанией Xiaomi. Регистратор снимает видео с высоким разрешением и широким углом обзора. Для автономной работы в устройстве предусмотрен встроенный аккумулятор на 500 мАч, а также имеется удобный дисплей, на который выводится видеосигнал. В устройстве есть еще много различных плюсов и преимуществ, с которыми удобнее будет ознакомиться на странице товара.

US $56.99 - 79.25

Перейти в магазин

Автомагнитола

Данная магнитола также является очень популярным товаром для автомобилей, и эта модель продана уже более 8000 раз. Работает магнитола на базе операционной системе Android 8.1, а для удобного интерфейса на магнитоле установлен большой семи дюймовый сенсорный дисплей. Также предусмотрены все необходимые слоты и разъемы для подключения сторонних устройств. На магнитоле можно пользоваться системой GPS, а также подключать смартфоны и другие устройство по сети Wi-Fi. В целом очень надежное, популярное и функциональное устройство по приемлемой цене.

US $48.12 - 76.93

Перейти в магазин

Датчики давления

Данные датчики предназначены для контроля уровня давления в автомобильных шинах. Четыре датчика непосредственно крепятся на шины, они передают данные на главный блок, который устанавливается на торпеду. На главном блоке имеется дисплей, на котором в реальном времени отображаются параметры давления в шинах, а для подзарядки встроенного аккумулятора на главном блоке имеется солнечная батарея. В целом очень удобное и практичное устройство, на которое уже более 7000 продаж.

US $23.75 - 30.12

Перейти в магазин

GPS трекер

Это небольшой трекер, который способен отследить ваш автомобиль при помощи GPS. Для работы в трекер необходимо установить рабочую sim-карту. Устройство может работать как от встроенных батарей, так и от внешнего источника питания. Отслеживать передвижение устройства можно с вашего смартфона. Устройство простое и надежное, а главное реально способно помочь в непредвиденной ситуации.

US $4.93 - 8.22

Перейти в магазин

Пусковое устройство 70mai

реклама

Данное устройство предназначено для запуска двигателя автомобиля в том случае если ваш аккумулятор вас подвел. Для удобного подключения к стационарному аккумулятору к данному пускателю поставляются мощные специальные клеммы. Пусковой ток данного устройства составляет 600 А, а также устройство можно использовать как обычный павербанк с электроемкостью на 11100 мАч.

US $52.99

Перейти в магазин

Алкотестер

Данный тестер также стал очень популярным и на данный момент его заказали уже боле 7000 раз. Устройство может предотвратить неприятные ситуации, которые могут произойти после отдыха. Покупатели отмечают, что тестер проводит точные измерения и имеет минимальную погрешность. Измеряемые данные выводятся на небольшой дисплей с подсветкой.

реклама

US $7.99

Перейти в магазин

Чехлы для сидений

И замыкает данную подборку также популярный товар для автомобиля. А именно это универсальные чехлы для сидений. Купить чехлы можно в четырех цветах, а также можно совершить заказ с доставкой со склада в РФ. Ткань изделия надежная и качественная, а также стоит добавить, что товар был приобретен почти 10000 раз. Покупатели оставили огромное количество положительных отзывов.

реклама

US $28.83

Перейти в магазин

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

реклама

Смотрите также:

Автотовары со скидкой до 50%



