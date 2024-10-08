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Quidditch Champions: Обзор симулятора квиддича

Вслед за Hogwarts Legacy издатель Warner Bros. Games выпустил увлекательную игру, основанную на вселенной Гарри Поттера. Рассмотрим, что в ней интересного, как она работает и насколько хорошо создатели передали атмосферу волшебного спорта.
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Примерно полтора года назад фанаты «Гарри Поттера» были в восторге от выхода игры Hogwarts Legacy. Она до сих пор популярна, и это говорит о том, что люди всё ещё любят эту франшизу. В Hogwarts Legacy можно летать на метле, но квиддича там нет. Но разработчики услышали фанатов и выпустили отдельную игру про квиддич — Harry Potter: Quidditch Champions. В ней есть одиночный режим для тех, кто хочет спокойно поиграть, и многопользовательский режим для соревнований. Ещё можно настроить внешность своего персонажа. Игра стоит недорого, а подписчики PlayStation Plus могут получить её бесплатно. Одиночные режимы в игре неплохие, но настоящее удовольствие — это играть с другими игроками. После каждого матча хочется сразу начать следующий.

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Всё начинается с нудного инструктажа, где Уизли объясняют игрокам, как играть в квиддич. Правила, в общем, остались такими же, как в книгах, но разработчики добавили пару изменений. Например, за поимку снитча теперь дают меньше очков, и игра продолжается. В общем, всё как раньше: две команды летают на мётлах над полем и пытаются забить мяч в ворота соперника. За каждый гол дают 10 очков.

Игра заканчивается, когда одна команда наберёт 100 очков. Чтобы быстрее закончить, можно попробовать поймать снитч — золотой шарик с крылышками. Если команда его поймает, ей дают 30 очков. После этого все возвращаются на свои позиции и продолжают играть, пытаясь забить мяч в ворота.

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В команде Quidditch Champions шесть игроков, и у каждого своя роль.

  • Есть три охотника — они самые шустрые и ловкие. Они отбирают мяч у соперников, передают своим и забрасывают в ворота.
  • Есть вратарь — он защищает ворота. Это три кольца, и он должен быстро перемещаться между ними, чтобы отбивать квоффл.
  • Есть загонщик — он мешает соперникам. Он запускает в них какие-то металлические шары, чтобы создать хаос и отобрать квоффл.
  • Есть ловец — его задача поймать снитч. Он должен пролететь через кольца, которые оставляет снитч, накопить энергию и поймать золотой шарик.

В этой игре можно выбрать любого персонажа и сразу же поменять его роль: от вратаря до нападающего, от охотника до ловца. В эти моменты компьютер сам управляет остальными игроками, так что за пропущенные голы можно не переживать. Если хотите прокачать навыки полевого игрока, одиночные режимы — то, что надо. Но, по-моему, обучение и одиночные режимы в этой игре — скука смертная. В обучении долго объясняют каждую роль и заставляют играть по отдельности. А сюжетной кампании вообще нет.

Есть несколько крутых соревнований:

  1. Кубок Хогвартса — там будут соревноваться четыре факультета.
  2. Кубок Школ — Хогвартс будет играть против Дурмстранга и Шармбатона.
  3. Кубок мира — в нём будут участвовать команды из 16 стран.

Но все эти турниры — это просто серия одинаковых матчей с компьютерными соперниками.

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Чтобы сделать кубки более интересными, можно добавить несколько уровней сложности. За прохождение каждого уровня можно выдавать уникальные косметические предметы. Но это ещё не всё. Не стоит ограничиваться простыми соревнованиями с таблицами лидеров. Лучше добавить интересные сюжетные линии, которые будут держать игроков в напряжении. Сейчас мы видим только матчи, между которыми мелькают статичные картинки персонажей, как в обычной мобильной игре. Это не даёт нам возможности развиваться и становиться лучше.

В многопользовательских играх всё по-другому, когда не ждёшь от них захватывающего сюжета. Просто играешь, и твоё восприятие меняется. В онлайн-играх можно выбрать двух игроков из шести: одного — охотником, а другого — кем угодно. В итоге в каждой команде из шести игроков будет по три человека. Роли распределяются перед началом игры.

Мне нравится эта идея, но я понимаю, почему она может не всем зайти. Для таких игроков есть специальный режим, где можно управлять только одним персонажем. Сейчас матчи проходят быстро, потому что игрокам нужно быстро решать, кого атаковать. Стоит ли нападать на соперника, который спешит к воротам, чтобы перехватить мяч? Или лучше сосредоточиться на защите и следить за вратарём?

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Квиддич, конечно, не сравнится с Rocket League и другими крутыми играми, где можно весело провести время с друзьями. Но я не думал, что эта игра меня так зацепит! В ней не бывает скучно, независимо от того, какую роль ты выбрал. Даже вратари, которые поначалу кажутся не очень интересными, могут создавать кольца на поле и ускорять своих товарищей по команде. А охотники не только забирают мяч у соперников, но и врезаются в защитников, выводя их из игры на несколько секунд и помогая другому охотнику забить гол. 

Во время игры мы не только развлекаемся, но и прокачиваем свой аккаунт. За каждую победу мы получаем очки опыта, которые можно потратить на улучшение каждого персонажа. Для охотников это значит, что они становятся лучше обращаться с квоффлом. Ловцы быстрее заполняют шкалу ловца и лучше уворачиваются от бладжера. Эти улучшения не такие большие, чтобы нарушить баланс игры, но иногда могут быть полезны. Особенно круто, что мы можем перераспределять очки опыта. Если хочешь прокачать только двух персонажей, легко это сделать.

Эта игра предоставляет отличную возможность провести время с удовольствием и заработать игровую валюту. Её можно получить, развивая персонажа или выполняя задания. И самое замечательное — для этого не нужно тратить реальные деньги. В игре отсутствуют микротранзакции, и разработчики обещают, что они никогда не появятся. Валюта необходима для покупки новых костюмов и других крутых предметов в игровом магазине. Даже боевой пропуск можно получить совершенно бесплатно. В игре представлены знакомые персонажи, например, можно стать двойником Уизли или даже Гермионой. Хотя в книгах она не является фанаткой квиддича, в игре у вас есть возможность стать её поклонником и играть за неё.

Однако, остаётся неясным, как долго разработчики будут поддерживать Quidditch Champions. На данный момент в игре присутствует только один PvP-режим, и не совсем понятно, как добавить новые, так как игроки сосредоточены на квиддиче из книги, а не на фантазиях создателей. Хотя существуют успешные многопользовательские игры с одним режимом, остаётся вопрос, насколько быстро пользователям надоест играть по одним и тем же правилам. Разработчики Quidditch Champions приложили усилия, чтобы сделать игру интересной: матчи короткие, поля небольшие, классы разнообразные. Однако, удастся ли им удержать внимание игроков — покажет время.

Quidditch Champions — настоящее сокровище для всех поклонников квиддича! Однако, если вы не знакомы с миром «Гарри Поттера» или не играли в Hogwarts Legacy, эта игра может показаться вам не столь увлекательной. Трудно предсказать, насколько долго она сможет удерживать внимание игроков в мире, где доминируют шутеры, королевские битвы и аркадные игры. Но первые недели и месяцы покажут, станет ли она по-настоящему популярной.

Мультиплеер в этой игре просто потрясающий! Если вы играете из России, имейте в виду, что у вас могут возникнуть проблемы с доступом к серверам. Warner Bros верен своим принципам.

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обзор игры видеоигры спорт симулятор гарри поттер магия фанаты атлетика квиддич
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Пресвятые угодники, какое же лютое говнище
Quidditch Champions: Обзор симулятора квиддича
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При каждом обновлении, что то, да ломают. И еще хотят, что бы люди пересаживались на этот глюкодром. Может что то в консерватории поправить? Или руки выпрямить кому надо?
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