Пока в США с большой помпой отмечали главный американский праздник — День независимости, в Москве напротив здания американского посольства появился красочный билборд, на котором цветами российского триколора была выведена надпись:
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«Добро пожаловать в нашу мирную страну. С наилучшими пожеланиями, ФСБ»
Учитывая небывалый уровень напряженности в двухсторонних отношениях, западные журналисты заподозрили Федеральную службу безопасности Российской Федерации в троллинге.
Любопытно, что западные СМИ неизменно подают эту новость вместе с сообщением о том, что четвертого июля в Москве пострадала от актов вандализма американская посольская машина.
Сообщается, что бригадный генерал Аарон Дрейк, занимающий должность военного атташе, обнаружил вверенный ему кроссовер GMC Acadia с поцарапанной гвоздем дверью и проколотыми колесами.
Неизвестно, было ли это частью какого-то тайного замысла, либо же бригадный генерал просто не умеет парковаться, но западные СМИ подают это под таким соусом, что у неопытного читателя невольно создается впечатление, что сотрудникам ФСБ в обязательном порядке выдают специальные ржавые гвозди для порчи посольской собственности.
Следует отметить, что остается неясным, какой именно реакции ждали американские дипломаты после того, как в США на самых разных уровнях в последнее время звучали заявления о намерении вербовать российских граждан с целью разрушения основ нашей государственности.
Стоит отметить, что упомянутый выше приветственный билборд стал вторым подобным приветствием. Предыдущее появилось в январе и содержало призывы к иностранным гражданам сотрудничать с российскими специальными службами.
Январский билборд стал ответом на провокацию ФБР, которое разослало смс-сообщения с призывом к недовольным СВО россиянам сотрудничать с американскими спецслужбами в районе российского посольства в Вашингтоне. В общем, как тут не вспомнить остросюжетный советский сериал «ТАСС уполномочен заявить»?