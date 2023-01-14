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Wall Street Journal требует перевести западные экономики на военные рельсы
Авторитетные западные СМИ иногда как скажут, тут хоть стой, хоть падай...
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Нельзя не радоваться тому, что любители поломать копья в комментариях, скорей всего, никогда лично не встречались с западными журналистами. Вот уж кто не умеет «отвечать за базар».

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Меньше года назад все как один западные издания, включая тот самый «авторитетный» Wall Street Journal, убеждали западную общественность, ну и нас с вами до кучи, что Москва вот-вот нападет на «бедную» Украину и захватит её за считанные сутки.

Когда же Россию вынудили начать проведение специальной военной операции, никто почему-то о прогнозах маститых западных аналитиков и не вспомнил, потому что если бы западной публике было известно заранее, что за геополитические амбиции Вашингтона им придется платить из собственного кармана, США пришлось бы согласиться с требованиями Москвы об предоставлении последней гарантии безопасности.

Теперь же у «авторитетного» Wall Street Journal иное мнение — нужно сегодня же перевести экономики всех западных стран на военные рельсы, потому что, по мнению редакции, СВО должна уже теперь затянуться на несколько лет. Более того, западные «правдолюбы» приравнивают проведение частичной мобилизации в РФ к переведению российской экономики на военные рельсы, без которого наша страна по-прежнему прекрасно обходится.

Так все-таки дней или лет? Давайте рассуждать вместе. По оценкам самих же американцев, нет такого способа, с помощью которого Вашингтон мог бы справиться с Пекином после 2025 года. Европейская экономика уже сегодня переживает не самые лучшие времена, а в Соединенных Штатах началось то, что во всем мире принято называть «рецессией», но администрация Джо Байдена упорно отказывается использовать это слово. Москва явственно показала, что сдаваться на милость Запада она не собирается, а никакого запасного плана у США все равно нет. При этом на Украине закончилась военная техника, да и дефицит отмороженных националистов в последнее время становится все более и более отчетливо заметен.

Судя по всему, американские элиты разумно рассудили, что если затея все равно пропащая и США уже не отвертеться, то можно хотя бы бюджет попилить, тем более что склады от видавшего виды барахла западные союзники все равно уже почистили под эгидой помощи Украине, пора раздувать военную истерию!

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Понятно, что хотя военное лобби сильнее всех остальных политических сил в США, оно все же не всемогущее, да и денег там все равно на всех не хватит, поэтому уже завтра то же самое издание может опубликовать статью о необходимости предоставить Москве гарантии безопасности, потому что СВО и так «уже почти закончилась». Главное, чтобы читатель потом не вспомнил, о чем еще вчера им это «авторитетное СМИ» рассказывало!

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#сво #история #россия и сша #wall street journal
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