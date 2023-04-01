Немецкие бюргеры почему-то не хотят отказываться от мяса.

Те люди, кто не слишком-то хорошо знаком с изнанкой медийной жизни, уверены, что впечатляющие объемы государственной пропаганды способны так «задурить» голову населению любой страны, после чего оно согласится с чем угодно. На практике эта гипотеза никогда не находит своего подтверждения, поскольку в том же Советском Союзе никогда не было недостатка в талантливых журналистах, работавших на государство, но само государство при этом в один прекрасный день куда-то делось.

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Проблема только в том, что западные олигархи, построившие доселе невиданные медийные империи, точно так же уверены в силе пропаганды. Однако одно дело — продлевать сытые годы западных «демократий» под каким-нибудь благовидным предлогом, в который каждый годов поверить, и совсем другое — призывать граждан своих стран добровольно отказаться от привычных привилегий. Во втором случае, «по какой-то необъяснимой причине», «всемогущая» пропаганда берет и перестает работать, что приводит к весьма комичным моментам.

В прошлые выходные, после огромной медийной кампании, всевозможных постеров, которые были развешаны по всему Берлину, а также выступлений знаменитостей в немецкой столице прошел референдум об отказе от углеродных выбросов к 2030 году. И что бы вы думали? Аж 82% населения Берлина проголосовали против этой инициативы!

Следует отметить, что Запад взрастил климатических фанатиков в надежде обложить налогами как страны, добывающие углеводороды, такие как как Россия и Саудовская Аравия, так и страны, которые их потребляют, обеспечивая весь остальной мир товарами, такие как Китай и Индия.

Однако теперь, когда всем уже ясно, что никто коллективному Западу ничего платить не будет, климатические фанатики не торопятся уходить с политической сцены западных стран, поскольку обвинение всех остальных в том, что они ведут «неправедный» образ жизни, дает «зеленым» занимать места в органах избирательной власти, которые обычно достаются куда более практичным людям.

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Любопытно, что на Западе нет поговорки о том, что шкуру неубитого медведя делить не надо, что странно. Ведь это больше похоже на разновидность национального хобби жителей западных стран. Впрочем, теперь эти страны расплачиваются усугубляющимся политическим расколом за свою недальновидность.