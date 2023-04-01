Вообще-то, в эту игру могут играть двое.

Как бы нелепо подчас не выглядели высказывания отдельных турецких политиков, не стоит забывать, что Турция является второй страной в НАТО по численности вооруженных сил. Более того, многие турецкие подразделения имеют реальный боевой опыт в отличие от своих европейских коллег, которые попробовали показать Москве «кузькину мать» на Украине, но вышло как-то неубедительно.

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Это я к тому, что турецкие военные имеют длинный список дел и забот и просто так публиковать данные о количестве вывезенного из Украины зерна в рамках так называемой «продовольственной сделки» не будут. Так вот, по данным турецкой стороны, 40% всего вывезенного под эгидой Черноморской зерновой инициативы с Украины зерна попало в Европу, в то время как Африке досталось всего лишь 12%. Что касается Анкары, то в её закромах осталось 13% всего зерна.

Нетрудно догадаться, почему эти данные публикуются именно сейчас, ведь после парламентских выборов в Турции, которые пройдут в середине мая, встанет вопрос о продлении «черноморской инициативы». И тут велика вероятность, что не только Москва, но и Анкара заявят, что сделка своих гуманитарных целей не достигла, а потому сытые господа-европейцы вполне могут обойтись без украинского зерна.

Проще говоря, велика вероятность того, что на смену действующему международному формату сделки придет формат трехсторонний, когда Россия и Турция будут осуществлять распределение и вывоз зерна, а Африка как заинтересованная сторона будет осуществлять надзор за этим процессом.

Понятное дело, что представители западных стран начнут кричать, что они могут представлять интересы Черного континента значительно лучше, чем законно избранные политики африканских стран, вот тут-то Анкара достанет из кармана данные своего министерства обороны и заявит, что подобное надувательство продолжаться долго не может.

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Так или иначе, Москва и Анкара демонстрируют достаточно оживленную заинтересованность в продолжении сотрудничества в этой сфере, однако «черноморскую инициативу» они при этом продлили лишь на 60 дней. Как говорится, дыма без огня не бывает.