"Дядь, дай десять копеек, я тебе говорю!"

После того как Братислава дала свое согласие на передачу Киеву 13 советских истребителей МиГ-29, которые с лета прошлого года стояли на приколе из-за отсутствия у Словакии необходимых запчастей и квалифицированных кадров для ремонта видавших виды «птичек», Вашингтон сделал Братиславе предложение, «от которого нельзя отказаться».

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В частности, американские СМИ сообщают, что США хотят продать Словакии «новенькие» боевые вертолеты Bell AH-1Z Viper за сумму в 340 миллионов долларов, сделав словакам «скидку» в 660 миллионов долларов. Одновременно с этим Братислава должна будет получить от стран Европейского союза еще 213 миллионов долларов.

Любопытно, что AH-1Z является конверсией вертолета AH-1 Super Cobra, эксплуатация которой началась еще в 1971 году, из-за чего спрос на международной арене на эту модель фирмы Bell стремится к нулю. По сути, помимо вооруженных сил Соединенных Штатов, одни только Филиппины имеют у себя на вооружении шесть вертолетов Viper.

Понятное дело, что с формальной точки зрения заплатить 137 миллионов за что-то, что стоит миллиард — это роскошное предложение, однако Братислава так пока и не дала свое согласие на сделку. Во-первых, американский военно-промышленный комплекс может нарисовать какой угодно ценник, а у словаков даже денег содержать МиГ-29 не было. Во-вторых, вслед за покупкой вертолетов последуют расходы на приобретение боеприпасов, обучение летчиков, эксплуатацию и обслуживание, стоимость которых американцы для своих «новоявленных союзников» снижать никак не планируют.

В общем, в попытке избавиться от головной боли Братислава себе головную боль нажила, потому что просто так отказаться от «щедрого» предложения американцев нельзя, но и согласиться с ним — значит, получить постоянную головную боль с непрекращающимся присутствием американцев на твоих военных объектах.

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Все это подтверждает ранее высказанную мною мысль, что страны коллективного Запада в ближайшее время начнут под любым благовидным предлогом избавляться от старых систем вооружений, потому что это они вчера карман не тянули, а сегодня эти системы стали токсичным активом.