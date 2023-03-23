Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Словакия так пока и не согласилась приобрести американские боевые вертолеты «почти бесплатно»
"Дядь, дай десять копеек, я тебе говорю!"
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

После того как Братислава дала свое согласие на передачу Киеву 13 советских истребителей МиГ-29, которые с лета прошлого года стояли на приколе из-за отсутствия у Словакии необходимых запчастей и квалифицированных кадров для ремонта видавших виды «птичек», Вашингтон сделал Братиславе предложение, «от которого нельзя отказаться».

реклама

В частности, американские СМИ сообщают, что США хотят продать Словакии «новенькие» боевые вертолеты Bell AH-1Z Viper за сумму в 340 миллионов долларов, сделав словакам «скидку» в 660 миллионов долларов. Одновременно с этим Братислава должна будет получить от стран Европейского союза еще 213 миллионов долларов.

Любопытно, что AH-1Z является конверсией вертолета AH-1 Super Cobra, эксплуатация которой началась еще в 1971 году, из-за чего спрос на международной арене на эту модель фирмы Bell стремится к нулю. По сути, помимо вооруженных сил Соединенных Штатов, одни только Филиппины имеют у себя на вооружении шесть вертолетов Viper.

Понятное дело, что с формальной точки зрения заплатить 137 миллионов за что-то, что стоит миллиард — это роскошное предложение, однако Братислава так пока и не дала свое согласие на сделку. Во-первых, американский военно-промышленный комплекс может нарисовать какой угодно ценник, а у словаков даже денег содержать МиГ-29 не было. Во-вторых, вслед за покупкой вертолетов последуют расходы на приобретение боеприпасов, обучение летчиков, эксплуатацию и обслуживание, стоимость которых американцы для своих «новоявленных союзников» снижать никак не планируют.

В общем, в попытке избавиться от головной боли Братислава себе головную боль нажила, потому что просто так отказаться от «щедрого» предложения американцев нельзя, но и согласиться с ним — значит, получить постоянную головную боль с непрекращающимся присутствием американцев на твоих военных объектах.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Все это подтверждает ранее высказанную мною мысль, что страны коллективного Запада в ближайшее время начнут под любым благовидным предлогом избавляться от старых систем вооружений, потому что это они вчера карман не тянули, а сегодня эти системы стали токсичным активом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #коллективный запад #восточная европа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Столтенберг признался, что Запад не может удовлетворять потребности Украины в снарядах
ЧВК «Вагнер» могут перебросить под Северск, где формируется большой многотысячный котёл ВСУ
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
19
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
9
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
43
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
3
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
2
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
RTX 3080 Ti ломаются в Diablo 4 после кат-сцен
+
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
6
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
54
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
8
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
83
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
18
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Мои впечатления от игры Gothic 3. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Андрей Солдатов
16:28
Да, пора уже вагнеровцам зачистить Вашингтон от мерзавцев...что-то раздухарились разногендерные
Евгений Пригожин предложил США вложиться в ЧВК "Вагнер"
century84
16:24
У них имеющихся сил не хватает, что бы сдержать наступающих. Кем контратаку проводить? Некромантов подключать?
В командовании ВСУ сообщили о готовности пойти в контрнаступление на артёмовском направлении
Вежливый
16:24
Материал статьи на 5+ , автор зачётный.
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - обзор популярного мода с тестами производительности
gunmsndfhjks sdfgdsfg
16:22
Столько котлов, прямо не можем выбрать какой лучше…
ЧВК «Вагнер» могут перебросить под Северск, где формируется большой многотысячный котёл ВСУ
PaulERm
16:22
Лоджитек уже не тот, раньше действительно была надёжная периферия, мышки ходили чуть ли не по 10 лет. Что сейчас имеем, куплены две G305, в течении года у обеих вылетили левые микрики, G400 оба микрик...
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
Берия
16:22
Я смотрю ты сегодня галоперидол не принимал, да, самый опущенный скакл на этом сайте? В связи с войной психам на скакуасии перестали выдавать?
В ВСУ назвали с помощью какого РСЗО Россия смогла поразить военные объекты в Запорожье
Nutty8721
16:20
Ну да, а кому такой хлам нужен... Даже россияне не хотят его покупать... ))))))))))))))
Продажи российских смартфонов AYYA T1 на базе ОС «Аврора» в рознице составили всего 905 экземпляров
Роман Калашников
16:19
Можно найти, однозначно. Однако автор пришёл к выводу, что "хватит любого бюджетного кулера на 3-х теплотрубках". Не пришлось искать, то есть.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
Nutty8721
16:18
Вот и вагнер закончился...
Bloomberg: Пригожин планирует вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута и отправиться в Африку
Эбельги хвайги дур
16:16
Баркала брат, саул тебе за обзор.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем