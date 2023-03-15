Заокеанским спонсорам Киева людей не жалко.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Едва ли стоит кого-то подозревать в излишней глупости, даже если предмет ваших подозрений, будь то человек или организация, крайне вам неприятен. Ведь Соединенные Штаты неслучайно сделали ставку на подрыв внутренней стабильности Российской Федерации путем принуждения её к проведению СВО.

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В этом контексте, даже если бы власти в Киеве и не отличались особой сообразительностью, заокеанские «благодетели» нашли бы целую армию весьма смышленых советников, которые быстро бы объяснили украинским военным, что нужно делать и как. Тем более что, по сообщениям различных СМИ, мы знаем, что недостатка в западных советниках на Украине нет.

Это я к тому, что беспрестанно ухудшающиеся методы мобилизации населения Украины — это не признак врожденной зловредности украинских властей, а вынужденные меры, обусловленные удручающей для Киева обстановкой на линии боевого столкновения (ЛБС).

Вообще, Киев начал всеобщую мобилизацию с призыва ветеранов АТО, после чего перешел к людям, имеющим за плечами опыт службы в армии и лишь после этого украинские военкомы начали «грести всех подряд». При этом ухудшение качества призывников напрямую влияет на их шансы выжить на ЛБС, что с каждым разом лишь сильнее раскручивает маховик мобилизации.

Дошло до того, что подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором говорилось, что в «учреждение закрытого типа» в Купянске одетых не по погоде будущих солдат ВСУ привозят в наручниках.

Одновременно с этим в сети появились кадры из Одессы, где будущих «защитников родины» ставят в позу «ноги на ширину плеч, руки на машину» для того, чтобы отправить их на фронт.

В этом контексте нельзя не восхититься сообразительности одного жителя Сумской области Украины, который, пройдя медицинское освидетельствование, не явился к месту лишения службы, за что получил три года лишения свободы. Сразу видно, что человек отчетливо видит разницу между защитой родины и бессмысленной смертью в окопах в защиту американских интересов.

Последнее, кстати, сказать, в список мужских обязанностей не входит, потому что американцы своим наемникам хотя бы платят и дают время на подготовку, в то время как к населению некогда братской нам страны они относятся просто-напросто бесчеловечно.

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