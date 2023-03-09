Многие комментаторы не раз отмечали, что в Москве любят говорить про «красные линии», но при этом никогда не уточняют, что будет, если кто-то начнёт эти красные линии нарушать.
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Однако с началом СВО российские вооруженные силы уже не раз демонстрировали свою способность наносить ювелирно точные удары в глубоком тылу противника в ответ на всевозможные выпады и провокации. Чаще всего целью этих ударов становятся предприятия ВПК и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие не только производство новых вооружений, но и работоспособность транспортной системы Украины.
В этом смысле появившиеся в Телеграм-каналах сообщения о новом массированном ударе высокоточным оружием по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине многие связали с недавним нападением украинской ДРГ на Брянскую область, которое Москва квалифицировала как теракт, потому что нападение было направлено сугубо против ни в чем не повинных местных жителей.
Впервые Москва начала наносить подобные удары после террористической атаки на Крымский мост, которая произошла в октябре прошлого года. В ходе последнего удара, согласно сообщению Минобороны РФ, который наносился с помощью гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», российские военные уничтожили места базирования ударных беспилотников, сорвали переброску резервов и железнодорожную перевозку иностранного вооружения, а также вывели из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Российское военное ведомство подтвердило, что данная атака стала «ударом возмездия» за теракт в Брянской области. Подобные акции должны не просто остудить многие «горячие головы» в Киеве, но и намекнуть вчерашним «западным коллегам» Москвы на то, что красные линии все-таки лучше не переходить.
К примеру, многие российские официальные лица классифицировали подрыв российских газопроводов «Северный поток» как террористический акт, однако «удара возмездия» за него так пока и не последовало. Ключевое слово в этом предложении — «пока».