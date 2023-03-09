Командование наших вооруженных сил умеет впечатлить.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Многие комментаторы не раз отмечали, что в Москве любят говорить про «красные линии», но при этом никогда не уточняют, что будет, если кто-то начнёт эти красные линии нарушать.

реклама

Однако с началом СВО российские вооруженные силы уже не раз демонстрировали свою способность наносить ювелирно точные удары в глубоком тылу противника в ответ на всевозможные выпады и провокации. Чаще всего целью этих ударов становятся предприятия ВПК и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие не только производство новых вооружений, но и работоспособность транспортной системы Украины.

В этом смысле появившиеся в Телеграм-каналах сообщения о новом массированном ударе высокоточным оружием по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине многие связали с недавним нападением украинской ДРГ на Брянскую область, которое Москва квалифицировала как теракт, потому что нападение было направлено сугубо против ни в чем не повинных местных жителей.

Впервые Москва начала наносить подобные удары после террористической атаки на Крымский мост, которая произошла в октябре прошлого года. В ходе последнего удара, согласно сообщению Минобороны РФ, который наносился с помощью гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», российские военные уничтожили места базирования ударных беспилотников, сорвали переброску резервов и железнодорожную перевозку иностранного вооружения, а также вывели из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Российское военное ведомство подтвердило, что данная атака стала «ударом возмездия» за теракт в Брянской области. Подобные акции должны не просто остудить многие «горячие головы» в Киеве, но и намекнуть вчерашним «западным коллегам» Москвы на то, что красные линии все-таки лучше не переходить.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

К примеру, многие российские официальные лица классифицировали подрыв российских газопроводов «Северный поток» как террористический акт, однако «удара возмездия» за него так пока и не последовало. Ключевое слово в этом предложении — «пока».