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Украинских пилотов все еще не учат летать на F-16
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Как я уже отмечал, использование Западом истребителей в опосредованной войне против Москвы не является каким-то табу для Вашингтона. Об этом можно судить по истории таких конфликтов, как Война в Корее и Вьетнамская война. А если уж глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр признается CNN, что Вашингтон находится в состоянии войны с Россией, то тут уж можно не сомневаться, что не остановится он ни перед чем.

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Другой вопрос в том, что истребители F-16 для США куда важнее, чем какие-либо новомодные разработки вроде F-35. Данный многофункциональный истребитель стоит на вооружении свыше 20 стран мира, что позволяет Вашингтону не просто получать деньги за их обслуживание, но и сохранять свое политическое влияние в различных регионах мира. Если российские истребители начнут уничтожать «боевые соколы» в сколько-нибудь товарных количествах, то нынешние американские клиенты сразу же начнут задумываться о необходимости списать звездно-полосатых птичек «в утиль».

Поэтому если Вашингтон когда-нибудь и решит «проблему аэродромов», то летать на F-16 над Украиной будут лучшие американские асы, старающиеся любой ценой вытянуть самолеты ВКС РФ как можно ближе к польской территории, где их смогут достать натовские системы ПВО. Другое дело — F-35, которых Вашингтону откровенно не жалко.

В этом контексте американцы даже уже не хотят делать вид, что они чему-то обучают украинских пилотов. Те летчики-истребители, которые убыли на «переобучение» в западные страны, сейчас испытывают для «западных друзей» Украины способность устаревших советских истребителей запускать современные ракеты НАТО. И делают они это, кстати сказать, с немалым риском для собственной жизни, потому что в авиации идеи «давай к самолету что-нибудь прикрутим» нередко заканчиваются трагедиями.

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Что же касается обучения, то даже президент Польши Анджей Дуда недавно в интервью CNN высказался, что неплохо было бы украинских летчиков все-таки начать обучать летать на F-16, но никто делать это не планирует. Это не означает, однако, что западную авиацию мы на фронтах СВО не увидим, все будет зависеть от того, насколько быстро будет рушиться киевский режим.

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#сво #глобальное противостояние #f16 #f35
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