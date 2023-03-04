Россия далеко не одна, союзников у неё как раз хватает.

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Я уже не раз рассуждал про небывало высокий уровень координации среди формально ничем не объединенных геополитических противников США. Не успел завершиться визит секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева в Венесуэлу, как иранское новостное агентство Mehr News сообщило, что Тегеран и Каракас отныне будут объединены прямой судоходной линей.

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Венесуэла, как и Иран, остается одним из самых притесненных государств мира в тех вопросах, которые касаются торговых рестрикций. В этом смысле налаживание прямых торговых связей дает обеим странам не только новые рынки сбыта, но и политические возможности.

В конечном счете Россия — не единственная страна, которая может оказывать влияние за пределами своих суверенных границ с помощью известных на весь мир «музыкантов», потому что Корпус стражей исламской революции неформально проводит операции в самых отдаленных уголках Ближнего Востока.

Понятное дело, что если Венесуэла собралась еще сильнее ссориться с США, то такие друзья, как Москва и Тегеран, для неё будут незаменимы. Кроме того, иранские суда могут возить для Каракаса жизненно важный для венесуэльских нефтяников растворитель под названием лигроин (также известный как нафта), пусть даже российского производства.

На данный момент речь идет об одном торговом судне, которое будет курсировать между двумя государствами каждые три месяца, но в случае роста торгового оборота один сухогруз очень быстро может превратиться в десять.

Очевидно, что Тегеран старается не привлекать нежелательного внимания к новому торговому маршруту, потому что как американские, так и израильские военные не раз занимались самым настоящим пиратством, отлавливая иранские торговые суда в открытом море.

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Первый рейс по новому маршруту должен состояться уже в мае, а пока страны негласной американской коалиции, судя по всему, будут прорабатывать стратегию обеспечения безопасности морских перевозок. А если же американцы или израильтяне возьмутся за старое, то уже не одна страна будет заявлять о недопустимости подобных действий, а целый хор стран.