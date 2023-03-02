Как оказалось, герои живут не только на страницах книг, но и среди нас.

Люди постарше любят рассуждать о том, что молодежь нынче пошла не та, мол, не способны нынешние юноши и девушки на те поступки, которые совершали их предки. Так вот, сегодняшний день явственно свидетельствует об обратном, потому что десятилетий мальчик из многодетной семьи проявил такое мужество и выдержку, на которое далеко не все взрослые способны.

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После того как атаковавшая Брянскую область группа украинских боевиков обстреляла машину со школьниками, за рулем которой находился 63-летний местный житель, десятилетний Федор не просто оказался ранен, он еще и обнаружил, что водитель убит, а ехавшие с ним первоклассницы находятся в состоянии паники.

Не растерявшись, юный герой успел увести девочек в лес, чтобы затем вернуться к дороге и поймать попутный автомобиль. Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, в больнице врачи смогли достать из мальчика пулю натовского образца, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Очевидно, что проникшая на территорию области группа украинских боевиков должна была начать зверствовать на русской земле раньше, провоцируя Россию на жесткие действия в преддверии уже теперь состоявшегося саммита G20.

Однако по каким-то причинам отряд боевиков, получивший с легкой руки журналистов гордое наименование «диверсионная группа», задержался, а потому не торопился чинить зверства в тех сёлах, в которые он смог зайти.

Тем не менее, опасаясь гнева своих заокеанских спонсоров, боевики все-таки решили обстрелять автотранспортные средства вдали от населенных пунктов, но не выбрали лучшей цели, чем автомобиль с пожилым мужчиной за рулем и тремя малолетними детьми. «Защитникам незалежной» остается только радоваться тому, что в России все еще пока не отменен мораторий на смертную казнь, потому что общественное мнение в отношении подобных «бойцов» будет неумолимо.

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Что же касается Федора, то тут можно не сомневаться, что он не просто станет любимцем жителей Брянской области, но и всей России, потому что в самый тяжелый момент своей пока не слишком-то длинной жизни он смог проявить все те качества, которыми и славятся жители русского мира — смелость, самообладание, мужество и сострадание.