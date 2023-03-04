Не мытьем, так катаньем - вполне себе рабочий принцип.

Можно не сомневаться в том, что Китай прекрасно осведомлен о желании Вашингтона втянуться в вооруженный конфликт с Поднебесной до 2025 года, ведь после этого поворотного момента у Соединенных Шансов уже не будет надежды одержать победу над Пекином в конвенциональном военном противостоянии. В этом контексте Пекин стремится вернуть себе полный контроль над островом Тайвань, который, согласно признаваемому коллективным Западом принципу «одного Китая», является частью суверенной китайской территории, где Пекин может делать все, что посчитает нужным.

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Важность Тайваня заключается не только и не столько в том, что он является центром мировой полупроводниковой промышленности, а в неспособности США найти другой аналог Украины вблизи китайских границ. Американские политики много раз пытались выявить желающих таскать для США каштаны из огня в Юго-Восточной Азии, но их попытки так и не увенчались успехом.

Именно по этой причине между двумя сильнейшими мировыми державами сейчас идет отчаянная гонка, призом в которой является единственный американский плацдарм вблизи китайских берегов. Без сомнений, прежде чем начинать военную блокаду острова, Пекин попытается убедить тайваньских политиков в том, что им следует проявить благоразумие и не будить китайского дракона, тем более что результат «побудки» русского медведя теперь уже долго будет стоять у всех перед глазами.

Вот и подготовили тайваньские спецслужбы внутренний отчет, ставший достоянием западных журналистов, в котором говорится о скорой активизации попыток Пекина оказать влияние на местные элиты, которые получают приглашения посетить материковый Китай, в то время как принимающая сторона возьмет на себя все расходы.

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Данную тактику Пекина можно назвать беспроигрышной, потому что даже в случае попыток со стороны тайваньских властей объявить часть своей элиты «агентами КНР», это все равно лишь приведет к ослаблению позиций президента Китайской Республики Цай Инвэнь, которую Пекин демонстративно игнорирует, считая её отъявленным радикалом. В ситуации, когда до выборов нового главы острова остается меньше года, Пекин будет прилагать все усилия по возвращению Тайваня в родную гавань миром, путем использования так называемой «мягкой силы».