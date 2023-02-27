Тот самый случай, когда на международной арене орудуют "беспредельщики".

Все-таки хорошо быть журналистом. Если ты до чего-то додумался, то можно не сомневаться, что аналитики это уже давно поняли и учли. А аналитических центров в любой стране мира — вагон и маленькая тележка.

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Так вот, та поддержка, которую России оказывают Нью-Дели и Пекин — это колоссальная проблема для Запада. Если до кого-то вроде меня это дошло, значит, в США уже придумывают, что они с этой поддержкой будут пытаться делать.

Американцы вообще не любят отказываться от тех идей, которые они считают неплохими, действуя по принципу «ну не пропадать же добру». Если идея с ядерной провокацией против Москвы на украинской территории не сработала, поскольку российское руководство заранее о ней предупредило и заявило о неизбежном жестком ответе, нужно эту идею рано или поздно снова пустить в оборот. Да только как?

Вот и выходит к журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен и заявляет, что Москва всегда хотела применить ядерное оружие на Украине, да только вот возражения Индии и Китая ей помешали.

Понятно, что эти заявления нелепы, поскольку ни с кем консультироваться по поводу использования «финального аргумента» наш Верховный главнокомандующий не будет, да к тому же Россия не раз заявляла о тех критериях, которыми она будет руководствоваться при принятии решения о том, стоит ли ей наносить ядерный удар.

Только теперь представители Индии и Китая вынуждены будут это заявления опровергать, а может быть они даже скажут, что они и вовсе выступают против применения ядерного оружия в локальных конфликтах. Ну, либо же американцы попробуют из них эти слова как-то вытянуть, подобно тому как они спровоцировали Германию заявить о возможных поставках немецких танков Украине.

Ну а дальше американские спецслужбы взрывают ядерное устройство на территории «незалежной» и начинают выкручивать руки тому, кто сделал опрометчивое заявление. Понятное дело, что евразийские гиганты дело с англосаксами имеют давно, а потому в «хитрую ловушку» США едва ли попадутся. Во всяком случае, мне бы очень хотелось в это верить, потому что Украине сейчас хватает проблем и без ядерного взрыва в крупном населенном пункте.

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