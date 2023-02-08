Как выяснилось, пчёлы против мёда все-таки не выступают.

Странная вещь — геополитика, вроде бы все понятно и известно, а как сядешь освещать, так то Черномырдин с его крылатыми фразами в голову приходит, то Винни Пух. Взять хотя бы европейский потолок цен на российскую нефть, он вроде как работает, а вроде как и нет.

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Работает он в том смысле, что в попытках его обхода российские компании завалили цены на российскую марку экспортной нефти Urals, к цене которой был привязан расчет экспортной пошлины на нефть, а значит, доходы бюджета за последние месяцы сократились. Впрочем, не то чтобы российские компании могли сегодня тратить деньги за рубежом, поэтому бюджет так или иначе свое получит, пусть и в виде налогов. В ближайшее время расчет экспортной пошлины привяжут к другой марке, пусть к той же Brent, и вопрос с доходами бюджета решится.

С другой стороны, сокращения объемов добычи российской нефти так и не произошло, несмотря на то, что его на всякий случай заложили в бюджет на этот год. А именно на него рассчитывали наши заокеанские друзья, когда проталкивали идею с потолком цен. Мол, Россия нефть продавать откажется и тогда американские сланцевики, у которых стоимость добычи значительно выше, смогут отвоевать себе часть европейского нефтяного рынка по приемлемым для себя ценам.

Формально Москва нефть продавать и отказалась, однако российские компании продолжают всевозможными ухищрениями провозить нефть на европейских рынок, одним из которых является смешивание нашей нефти с другими сортами.

Теперь же в рамках введения потолка цен на российские нефтепродукты ЕС подтвердил, что он не считает смешивание сортов нефти случаем нарушения установленного им потолка цен. Более того, нефтепродукты, которые были произведены на территории третьих стран из российской нефти, точно так же не будут считаться российскими, а потому под действие потолка цен не попадают.

Следует отметить, что Москва не может самостоятельно сокращать объемы производства нефти, ей нужно это делать в рамках OPEC+, поэтому США рассчитывали на рост напряженности между ключевыми игроками на нефтяном рынке, в частности между Россией и Саудовской Аравией.

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Но теперь рынок снова вернулся в равновесие, а Вашингтон не просто не добился своей цели, но еще и теперь ничего ЕС предъявить не может, формально российская нефть на европейский рынок не поступает вообще, а где там кто и что за сараем смешивал, так это не к европейским политикам вопрос. Правда у них теперь будут переодически возникать случаи дефицита нефтепродуктов, когда цены на нефть будут идти вверх, но так теперь ЕС нефтью впрок будет запасаться, поддерживая тем самым стабильный спрос на энергоносители.