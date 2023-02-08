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Huyndai Ioniq 6: корейцы возвращаются к интересному дизайну
Известный производитель намеревается завоевать рынок электроавтомобилей.
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Как бы кто не относился к миру электроавтомобилей, а все-таки нужно отдать им должное: романтику в мир автотранспортных средств они, как ни крути, вернули. Кто-то скажет, подумаешь, какая глупость, кому нужна романтика в таком предприятии? Да в том-то и дело, что нужна, без неё никак.

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Ведь весь автотранспортный мир вырос на духе гонок. Нет, не на унылом и сонном поедании попкорна на трибунах, а на захватывающей схватке со смертью, где рекорды ставятся на грани технического прогресса и человеческих возможностей. Потому что автомобиль никогда не был историей про практичность, а потому как только человек попробовал сделать его вещью сугубо утилитарной, весь автомобильный мир начал стремительно загнивать, как стоячая вода в запруженной реке.

Взять хотя бы корейцев, к которым я всегда относился с нездоровой симпатией. Та же самая Huyndai в последний раз выпускала интересный с точки зрения дизайн автомобиля в 2001 году, когда с её конвейеров сошла легендарная Sonata IV. А это, на секундочку, было более двадцати лет назад. И вот, этой весной Huyndai обещает выпустить по-настоящему красивый автомобиль. А все благодаря чему? Тому что в мире электроавтомобилей мериться принято не скоростью, а пройденным расстоянием на одной подзарядке, что, мне кажется, куда как более здоровым начинанием.

Проще говоря, чтобы автомобиль прошел на одной подзарядке максимальное расстояние, он должен обладать хорошей аэродинамикой. А это означает, что вся эта современная мода на пышность форм и всевозможные «наросты» была пущена под нож. Журналисты сообщают, что при разработке Huyndai Ioniq 6 дизайнеры вдохновлялись дельфинами, то есть во главу угла поставлена лаконичность и плавность форм, которыми славится мать природа.

А вот багажное отделение у Ioniq 6 и вовсе напоминает автомобили Porsche, визуальное сходство с культовой линейкой 911-х моделей под названием Targa здесь неоспоримо. И я не думаю, что найдутся люди, которые будут протестовать против того, что Huyndai начал все больше и больше походить на Porsche.

Сообщается, что Ioniq 6 появится на рынке весной и будет проходить на одной подзарядке 580 километров, в то время как её непосредственный конкурент Tesla Model 3 проходит на одной подзарядке 576 километров. Здесь стоит отметить, что в обоих случаях речь идет о максимальных комплектациях, потому что в базовой комплектации Ioniq 6 проходит 434 километра против 437 у базовой Tesla. Однако тут стоит отметить, что в максимальной комплектации Tesla имеет полный привод, в то время как полноприводный Ioniq 6 будет проходить значительно меньше.

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О ценах на диковинную новинку Huyndai пока ничего не сообщается, но можно не сомневаться, что будут они довольно приличными, учитывая более чем конкурентоспособные характеристики и яркий дизайн. Впрочем, мы уже выяснили, что электроавтомобили — это не про практичность.

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#электроавтомобиль #huyndai #ioniq
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