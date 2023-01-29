Вот не зря в народе говорят, что не стоит другому рыть яму.

Многие пытались завоевать весь мир, но по сей день это так ни у кого не получилось. В этом смысле наша страна неслучайно является самым большим государством на Земле, потому что экспансия русского мира всегда строилась на принятии других культур.

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С другой стороны, англосаксы путем жестокой экспансии весьма эффективно держали большую часть света последние триста лет в своем подчинении. Проблема лишь в том, что когда Лондон начал ослабевать, вчерашние подчиненные стали припоминать ему старые обиды. Более того, британцы не сильно-то выбирали методы, которыми они когда-то наводили порядок у себя дома, в частности в Шотландии и Ирландии. И это сегодня причиняет им немалую головную боль.

Особо хорошо данную проблему иллюстрируют последние заявления члена Палаты представителей от Шотландской национальной партии Дэвида Линдена, который заявил, что планируемое повышение пенсионного возраста до 68 лет вкупе с нищенской пенсией — это настоящее издевательство над его избирателями.

Линден отмечает, что шотландцам обещали сохранение пенсионных преференций, если они останутся в рамках Британского содружества по итогам Референдума о независимости Шотландии 2014 года. Однако теперь шотландцы уверены, что их обманули, потому что их избранные представители, включая самого Дэвида, открыто заявляют, что только путем развала страны жители Шотландии смогут сохранить свои пенсионные преференции.

Стоит понимать, что в Великобритании правительство, в отличие от нашего, не контролирует цены на «социально значимые продукты», а потому даже банальный поход за хлебом и картошкой в Туманном Альбионе может быть сопряжен с ощутимыми тратами для пенсионеров. Более того, практически всё в этой «цивилизованной» англосаксонской стране облагается «цивилизованными» налогами.

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Любопытно, что в ближайшие несколько лет британское правительство менять пенсионный возраст не планирует, но шотландские парламентарии делают ставку на тех людей, кто сегодня все еще пока находится в рядах рабочего класса, но может в обозримом будущем выйти за наслуженный отдых. В общем, шотландцы — ребята неглупые...