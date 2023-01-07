Самопровозглашенные "властители мира" считали, что только они могут играть в хитрые игры, но эта дверь, как говорят на Западе, открывается в обе стороны.

После того как Соединенные Штаты раскатали целый ряд крупных ближневосточных игроков под эгидой «борьбы» с радикальными исламистами, Франция решила, что она тоже в каком-то смысле «супердержава», а потому она может позволить себе те же трюки, которые проворачивает старый добрый дядя Сэм.

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Ну чтобы совсем уж не наглеть, сделать Париж это решил в тех владениях, которые он уже не первый век считает своим «задним двором» — в Северной Африке. Бывших колонизаторов и истязателей в странах Магриба не любят, но стоически терпят, полагая, что приход англосаксов принесет куда больше бед, да и пример ЮАР перед глазами у всех имеется.

Однако есть большая разница между тем, чтобы молча терпеть чужое присутствие, и мириться с тем беспределом, который незваный гость устраивает в твоем доме. Да и Африка — это не Ближний Восток, здесь уровень терпимости между различными религиозными и этническими группами на порядок выше, хотя случаются и свои кровавые эксцессы.

В общем, когда жители Магриба начали наблюдать появление в своих селах вооруженных радикальных исламистов, они быстро смекнули, откуда ветер дует. Да и Пятая республика не заставила себя долго ждать с «настойчивым предложением» прислать свой воинский контингент, без которого местные «туземцы» ну никак не смогут отбиться.

Первыми в этой ситуации «взбрыкнули» жители Мали, которые не просто попросили «лягушатников» на выход, но и обратились к России с просьбой помочь разогнать запрещенные террористические формирования, тем более что Москва с этой задачей справилась крайне лихо.

После прибытия бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали, которое официальный Бамако сначала отрицал, плакаться на жизнь начали не только французы, но и немцы с американцами, которые надеялись половить рыбку в мутной воде. Следует понимать, что Африка сегодня — это не только будущий рынок сбыта, но и настоящая сокровищница редкоземельных металлов, без которых производство современных микросхем просто-напросто невозможно.

Следующими о том, кто кого поддерживал в годы холодной войны, вспомнили в Буркина-Фасо, где, по сообщениям катарского медийного гиганта Al Jazeera, местные власти попросили убраться из страны французского посла.

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Дело в том, что французское посольство настойчиво распускало слухи о том, что на территории этой африканской страны ведут боевую работу члены частной военной российской компании, подрывая «основы присутствия в стране контингента из четырехсот французских военных». Французский министр иностранных дел Катрина Колонна заявила о том, что она считает возможным отъезд высокопоставленного французского дипломата из Буркина-Фасо, однако в скором будущем речь уже может идти о выдворении куда большего числа представителей Пятой республики из страны, учитывая рост антифранцузских настроений. И вот тогда ЧВК «Вагнер» сможет уже вполне официально приземлиться в Уагадугу.