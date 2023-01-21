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Почему французские СМИ протестуют против появления Вагнера в Сербии
Париж очень недоволен, что говорит о его страхе перед политической экспансией России.
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Если какая-то страна и знает толк в наемниках, то это, конечно, Франция. Задолго до весьма незрелых попыток Вашингтона спрятать свои потери в Афганистане путем перевода своих регулярных частей в ранг лишенных всяких социальных гарантий «солдатов удачи», Париж смог превратить свой иностранный легион в грозную силу, способную решать задачи в любом уголке мира.

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В этом разрезе весьма истеричная материал о том, что российская частная военная компания «Вагнер» якобы открыла свой офис в Белграде, опубликованный на сайте крупнейшего французского телеканала France24, наводит на определенные мысли.

Во-первых, то что в Белграде появилось граффити с черепом еще ни о чем не говорит. Если Запад пытался не раз организовать провокацию с убийством мирного украинского населения, чтобы потом попытаться свои зверства свалить на Россию, то кто ему мешает обзавестись целой армией художников?

Во-вторых, тот факт, что президент Сербии Александр Вучич высказался против вступления сербских граждан в ряды этой организации, вполне объясним. Странно было бы, если бы он прилюдно призывал собственных граждан нарушать закон, который он во время инаугурации клялся охранять.

Впрочем, спустя добрый десяток абзацев французских правдолюбов о том, что высказывания Вучича — это тревожный знак для Москвы, они тем не менее пришли к выводу, что Александр «слишком пророссийский» политик, а потому дни его политической карьеры должны быть сочтены.

Раньше западные журналисты как-то стеснялись открыто называть законно избранных глав государств «целью Вашингтона», но в случае с Вучичем даже факт территориальной принадлежности Сербии к Европе, а не Южной Америке или Африке, не стал для «лягушатников» преградой.

Впрочем, ближе к концу статьи мы узнаем истинный источник переживаний французских правдолюбов, они говорят о том, что Вагнер уже якобы влиял на результаты выборов в Африке, а что если и тут некрасивая история получится?

В Южной Америке бытует такая расхожая шутка, что в Соединенных Штатах не может быть государственного переворота, потому что там нет американского посольства. Да, пристрастие к свержению государственных лидеров всевозможными путями, пожалуй, является главным геополитическим оружием американцев, которое будет пострашнее вездесущего доллара.

Поэтому российское руководство не случайно раз за разом делает так, что лидер страны, чья судьба еще вчера висела на волоске, не просто остается у власти после попытки переворота, но еще и укрепляет свои позиции. Чего один только Тайип Эрдоган стоит, которого Москва однажды очень вовремя предупредила о том, что за ним уже вылетели боевые вертолеты. А если посмевшего перечить Вашингтону политика начнут сопровождать вооруженные люди, которые вроде как и не существуют, то последний будет с куда большей смелостью проводить независимую внешнюю политику.

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Впрочем, дядя Сэм - не единственный, кто развлекается подобным образом. Французы не просто любят спонсировать радикальных террористов, о чем африканские политики неоднократно заявляли, но и устранять этих самых политиков всевозможными способами. Поэтому вероятность того, что в мире появится сила, способная им помешать приводит вчерашних колонизаторов в ужас.

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#россия #история #франция #вагнер
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