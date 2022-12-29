Несмотря на то, что маркетологи постоянно убеждают нас в том, что мы живем в мире наступившего будущего, у любого инновационного процесса есть свой предел. Достаточно взглянуть на то количество образцов оружия, которыми изобретатели буквально-таки сыпали как из рога изобилия на головы одуревших военных в конце девятнадцатого века. Ну и что же? Дедушка кольт M1911 отмечает свой сто пятнадцатый день рождения и даже не собирается на покой.
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Проще говоря, процесс эволюции огнестрельного оружия имел конечный результат, после которого без какого-то нового прорыва мы имеем лишь общие вариации на тему. Так вот, согласно выкладкам немецкого аналитика компьютерного рынка, который обитает на YouTube-канале High Yield, мы вплотную приблизились к конечному результату эволюции микрочипов.
Наш герой пришел к такому выводу, обратив внимание на то, что по мере того как микрочипы становятся все меньше и меньше, модули временной памяти, в которых они хранят переменные и промежуточные результаты своих вычислений, на нынешнем уровне технологий сделать меньше уже невозможно. Более того, большую часть современного микрочипа, вне зависимости от того, используется он в процессоре или графической карте, занимают эти самые модули памяти, называемые SRAM. Оно и понятно, если их сложнее всего уменьшать, значит, по мере уменьшения всего остального модули кэша станут превалирующими.
В теории после этого рубежа увеличение вычислительной мощности продукта будет пропорционально зависеть от его стоимости, потому что меньше микрочипы уже не станут, но, как оказалось, на этот случай у AMD уже готово решение. Заключается оно в создании своеобразного «бутерброда» из микрочипа, сделанного по более дорогой технологии 5 nm, окруженного модулями памяти SRAM. Последние же изготовлены по куда более старой и дешевой технологии, называемой 6 nm. Вопрос размера чипа это никак не решает, но зато помогает значительно снизить стоимость конечного продукта, который будет иметь сравнимую мощностью с чипом, целиком выполненным по технологии 5 nm.
Аналитик уверен, что вслед за AMD другие производители процессоров и графических карт пойдут по тому же пути, поскольку Intel уже ведет исследования в этом направлении, однако на данный момент у AMD есть конкурентное преимущество, которое корпорации может очень пригодиться, учитывая тот факт, что в 2022 году ей пришлось уступить часть своей доли рынка графических карт неутомимым конкурентам.