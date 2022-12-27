Пока Intel занимается постановкой рекордов по разгону собственных процессоров, частные специалисты идут в обратном направлении, запуская старые системы на "дедушках калькуляторов". И еще неизвестно, чья работа несет больше практической пользы.

Я уже рассказывал, что легендарная «семерка» создавалась под революцию нетбуков, которую один не очень хороший господин из Apple прикончил своим маркетинговым трюком с «изобретением серединного устройства» между телефоном и компьютером, которое всем нам сегодня хорошо известно под «гордым» названием планшет.

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Так вот, я всегда был уверен в том, что хорошая литература невозможна без цензуры, а гениальные программисты существуют лишь в мире суровых технических ограничений. Грубо говоря, творческий процесс возможен лишь в жестких рамках, которые ставят перед человеком вызов.

И недавний эксперимент независимого разработчика, который обитает на YouTube-канале NTDEV, мою теорию полностью подтвердил. Дело в том, что наш герой поставил себе задачу запустить Windows 7 на компьютере с тактовой частотой процессора в 5 мегагерц и он с этой задачей справился. Хотя справедливости ради стоит отметить, что NTDEV использовал виртуальную машину с такой мощностью, которая, кстати сказать, соответствует мощности «первого персонального компьютера» — IBM PC, который начали продавать в далеком 1981 году.

Правда, виртуальная машина обладала куда большим объемом оперативной памяти. Если у дедушки IBM даже после расширения оперативной памяти максимальный объем составлял 256 килобайт, то в эксперименте фигурирует цифра в 128 мегабайт оперативки.

Но заслуг нашего героя это никак не умаляет. К примеру, если у нетбука эпохи разработки Windows 7, который я по-прежнему везде с собой таскаю, на борту имеется процессор в 1,6 гигагерца (1600 мегагерц), то тут речь идет о цифре всего в пять мегагерц! А о мощности более-менее современных компьютеров и вспоминать не хочется.

Конечно, NTDEV пришлось как следует потрудиться для достижения подобного результата. Его версия «семерки» загружается только в безопасный режим, у неё отсутствует экран логина, а сразу после загрузки, благодаря масштабному отключению драйверов и сервисов, мы наблюдаем весьма основательно порезанную версию системы, где программы запускаются с помощью командной строки. И все-таки перед нами та самая «семерка», которая при этом не потеряла своей многозадачности!

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Разработчик, обитающий на упомянутом выше YouTube-канале, уже однажды прославился тем, что ему удалось запустить Windows XP на виртуальной машине мощностью 1 мегагерц, но при этом он до сих пор так и не смог запустить Windows 10 или 11 на чем-то медленнее 1 гигагерца! Данный факт служит прекрасной иллюстрацией того, насколько современные разработчики потеряли всякий стимул к оптимизации своих творений. А потом геймеры удивляются, что дорогущие «триплэй»-проекты выходят кривыми и косыми! К примеру, компьютерная игра, которую я до сих пор считаю лучшей игрой в истории, в распакованном виде весила каких-то 16 мегабайт! И никаких тебе десятков сотен гигабайтов. Кто знает о чем я, тот поймет.