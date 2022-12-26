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Юрист выяснил, сколько инженеров нужно для починки ноутбука Dell
Покупка ноутбука - это всегда риск, потому что если в обычном компьютере вы можете решить проблему с отдельными комплектующими путем их замены, то тут ситуация по принципу пан или пропал.
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Любой, кто на регулярной основе пользуется ноутбуками, знает, что не все производители «одинаково полезны». Есть более доверенные фирмы, такие как Lenovo и Asus, а есть те, чьи продукты с куда большей вероятностью могут подкинуть вам свинью, такие как HP и Dell. Однако общие закономерности не дают ровным счетом никаких гарантий, и вы можете большую часть жизни спокойно пользоваться «дедушкой-калькулятором» с логотипом HP на крышке, чтобы затем купить чудо-машину от Asus, которая через каких-то пару месяцев благополучно у вас на руках загнется.

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Еще одна извечная проблема любителей «больших раскладушек» - это драйвера. Коль скоро они работают, нужно следовать старому как сам мир правилу сисадмина и ничего руками не трогать, потому что в противном случае можно заработать себе не только головную боль, а еще и неприятное жжение в нижней части поясничного отдела позвоночника минимум на полгода.

Герой нашей следующей истории получил возможность прочувствовать на своей собственной шкуре справедливость «народной мудрости», когда он отважился на приобретение новенького ноутбука Dell в преддверии новогодних праздников. Живет наш герой в местечке с живописным названием Голден в штате Колорадо, а узнали мы о нем благодаря его слезному письму юристу по имени Кристофер Эллиот, которое тот сделал достоянием общественности.

Согласно тексту письма, спустя где-то месяц после покупки ноутбука нашего героя начали одолевать навязчивые рекомендации о необходимости обновления драйверов. Ну надоедают и надоедают, подумал он, после чего продолжил смело использовать ноутбук на протяжении еще четырех недель, несмотря на постоянно всплывающие на экране напоминания. В итоге он все-таки кликнул по злосчастной кнопке, после чего у него обновился BIOS, а вслед за этим порт USB-C перестал выдавать видеосигнал, сделав ноутбук практически бесполезным для тех целей, в которых наш герой его использовал.

Далее начались бесконечные беседы со специалистами службы поддержки пользователей, визиты в техцентры, замена материнской платы, что ровным счетом ничего не дало, поскольку на ней стояла та же самая версия BIOS, которая и приговорила функционал USB-C. В итоге у нашего героя накопилась целая кипа бумаги, подтверждающая, что служба поддержки Dell вроде как и пытается ему помочь, но при этом не сильно-то помогает.

Закончилось все обращением к юристу по имени Кристофер Эллиот, который не только опубликовал обращение нашего героя в своем блоге, но еще и направил компании Dell «теплое письмо», извещая тем самым производителя о наличии у него огромного количества документации на руках, позволяющей установить факт недостаточной озабоченности со стороны компании благосостоянием потребителя.

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Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
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И что бы вы думали? Вместо того чтобы спешно заниматься починкой ноутбука, производитель предпочел отозвать его и вернуть бедняге полную стоимость покупки, забыв при этом компенсировать то время, которое он потратил на попытки заставить «адскую машинку» работать как полагается. Таким образом Эллиот достоверно установил, что для починки ноутбука Dell требуется бесконечное количество технических специалистов, поскольку ни один из них не в состоянии справиться с задачей.

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#ноутбуки #dell #права потребителя
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