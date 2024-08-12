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Cloudfisher
В США появились наклейки: «Я купил эту машину до того, как Илон сошел с ума»
Нет ничего хуже, чем обескураженный гений пиара...

В театральных постановках нередко главный герой меняет свою приверженность одной из двух противоборствующих сторон. Ну а что, с точки зрения драматургии подобный сюжетный ход позволяет зрителю под новым углом взглянуть на то, кто же участвует в театрализованном противостоянии.

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Впрочем, клиентов условно независимого американского предпринимателя Илона Маска меньше всего заботит возможность по-другому взглянуть на участников избирательной гонки в США. Стоит напомнить, что в западных странах покупка электромобилей весьма серьезно субсидируется государством, а потому генеральный директор крупнейшего американского производителя электрокаров даже теоретически не может быть независимой фигурой в вопросе своих политических пристрастий.

И тем не менее, Илон Маск открыто заявляет о своей приверженности правому кандидату в президенты США Дональд Трампу, хотя большинство желающих купить электромобиль в США придерживаются левых взглядов и искренне верят в существование глобального потепления, хотя Трамп его опровергает.

По оценке Дэвида Баха профессора швейцарского Международного института управленческого развития, руководители компаний нередко публично выражают свою приверженность тем или иным политическим силам, но подобные откровения всегда делаются в интересах бизнеса, но никак ему не в ущерб. В этом смысле Маск — это «уникальный случай», уверен опытный бизнес-преподаватель.

Впрочем, а не пытается ли Маск с помощью своей эксцентричности замаскировать более чем скромные перспективы автомобильного гиганта Tesla, ведь хорошему продукту часто и реклама бывает не нужна, не говоря уже о соответствующем «политическом соусе», под которым его подадут клиенту? Ведь пока Маск идет против своей же клиентской базы у инвесторов может сохраняться ощущение, что проблему можно относительно легко исправить, ведь перспектива терпеть убытки на фоне отчаянных стараний «гениального пиарщика» выглядит значительно более удручающе.

Так или иначе, а купившие автомобиль у Tesla уже сегодня испытывают моральные страдания из-за действий генерального директора компании-производителя их автомобиля. В попытках как-то унять свою боль несчастные украшают свои электрокары наклейками: «Я купил эту машину до того, как Илон сошел с ума.» Кстати сказать, это весьма сомнительное украшение для баснословно дорогой машины. Впрочем оно хорошо отражает нынешний климат в США, где политика перестала быть способом решения проблем общества, а стала квазиразновидностью религии.

#tesla #китай против сша #зеленый переход
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