Темпы стрельбы украинской артиллерии в последнее время упали на 80 — 90%

Согласно данным американского журнала Military Watch Magazine, ВСУ сейчас испытывают нехватку боеприпасов. Корреспондентам MWM на это пожаловались сами украинские бойцы.

По их словам, сейчас стандартный расход боеприпасов составляет 10, максимум — 20 снарядов на орудие. Ранее украинские артиллеристы могли себе позволить расход 90 снарядов на ствол и выше.

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Украинская сторона также отмечает, что у российских сил проблем с боеприпасами не наблюдается.

Авторы MWM пришли к выводу, что западные страны не сумели обеспечить ВСУ необходимым количеством снарядов. Тем более, что сейчас американцев отвлекает ситуация в Израиле.

Журналисты MWM предположили, что затягивание подобной ситуации рано или поздно приведет к обвалу ВСУ. Ранее сообщалось о том, что украинские представители критикуют качество поставляемых зарубежными государствами снарядов.

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А 18 декабря 2023 года украинский генерал Александр Тарнавский был вынужден признать, что сокращение иностранной помощи заставило командование ВСУ отменить многие планируемые операции.