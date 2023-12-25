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Согласно данным американского журнала Military Watch Magazine, ВСУ сейчас испытывают нехватку боеприпасов. Корреспондентам MWM на это пожаловались сами украинские бойцы.
По их словам, сейчас стандартный расход боеприпасов составляет 10, максимум — 20 снарядов на орудие. Ранее украинские артиллеристы могли себе позволить расход 90 снарядов на ствол и выше.
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Украинская сторона также отмечает, что у российских сил проблем с боеприпасами не наблюдается.
Авторы MWM пришли к выводу, что западные страны не сумели обеспечить ВСУ необходимым количеством снарядов. Тем более, что сейчас американцев отвлекает ситуация в Израиле.
Журналисты MWM предположили, что затягивание подобной ситуации рано или поздно приведет к обвалу ВСУ. Ранее сообщалось о том, что украинские представители критикуют качество поставляемых зарубежными государствами снарядов.
А 18 декабря 2023 года украинский генерал Александр Тарнавский был вынужден признать, что сокращение иностранной помощи заставило командование ВСУ отменить многие планируемые операции.