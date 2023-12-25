Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
DarkNik
Military Watch: ВСУ испытывают нехватку снарядов
Темпы стрельбы украинской артиллерии в последнее время упали на 80 — 90%

реклама

Согласно данным американского журнала Military Watch Magazine, ВСУ сейчас испытывают нехватку боеприпасов. Корреспондентам MWM на это пожаловались сами украинские бойцы.

По их словам, сейчас стандартный расход боеприпасов составляет 10, максимум — 20 снарядов на орудие. Ранее украинские артиллеристы могли себе позволить расход 90 снарядов на ствол и выше. 

реклама

Украинская сторона также отмечает, что у российских сил проблем с боеприпасами не наблюдается. 

Авторы MWM пришли к выводу, что западные страны не сумели обеспечить ВСУ необходимым количеством снарядов. Тем более, что сейчас американцев отвлекает ситуация в Израиле. 

Журналисты MWM предположили, что затягивание подобной ситуации рано или поздно приведет к обвалу ВСУ. Ранее сообщалось о том, что украинские представители критикуют качество поставляемых зарубежными государствами снарядов. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А 18 декабря 2023 года украинский генерал Александр Тарнавский был вынужден признать, что сокращение иностранной помощи заставило командование ВСУ отменить многие планируемые операции.

#новости #сво #политика #всу
Источник: regnum.ru
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
2
Москитный флот Украины стал ещё меньше – "Ланцет" выследил и утопил бронекатер "Гюрза"
1
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
16
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
1
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
6
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
8
Процессоры Intel 15-го поколения Arrow Lake и AMD Ryzen 9000 Zen 5 выйдут в 3-м квартале 2024 года
17
Американские аналитики назвали главные минусы всех истребителей пятого поколения: Су-57, F-35 и J-20
3
Разногласия между Западом и Востоком ставят под угрозу подводные межконтинентальные кабели
2
Раскрыты характеристики камер Xiaomi 14 Ultra
+
В Rheinmetall заявили о стремлении возродить украинский военно-промышленный комплекс
+
Xiaomi перестала поддерживать операционную систему MIUI
2
На боевом счету дрона-камикадзе "Ланцет" появился бронекатер "Гюрза"
1
Канадский художник Рокки Берген сделал 20 бумажных сборных моделей старых компьютеров
+
Боевые машины «Терминатор» доказали свою эффективность на Авдеевском направлении
1
Defence24: Польша ведёт переговоры о покупке самолётов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye
2
Инженеры OpenAI получают $67 000 в месяц и $800 000 в год
2
В сети появилась фотография нового разъема LGA 4710 от Intel
2
В Екатеринбурге хотят построить новый небоскреб
1

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
148
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
133
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
117
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
7
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
19
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
3
Боец Кракена* о неудачном контрнаступе: "Задачей было за три дня пройти 15 километров"
6
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
12

Сейчас обсуждают

Вячеслав Ермолаев
18:28
Логика покинула Вас. Допустим Вы правы: ракету сделали к началу нулевых, а после 2004 начали делать пусковой комплекс и делали его еще 10 лет. Круто. ПДля сравнения на создание Семерки от момента ...
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
CrtkR
18:28
Ну, дык это, Германия вроде давно уже Литву признала. Мы и так отлично знаем шо после признания может случиться договор и всяческий "переход к более глубокому стратегическому партнерству", а потом хо...
Германия впервые после Второй мировой войны разместит войска на постоянной основе за границей
Подарочек
18:25
тебе Хрюнсекёр завидует
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
usr721
18:25
Также как в РБ после последних выборов, когда сотни тысяч привычно облапошанных вышли на улицы?
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
glavhyilo
18:16
с украины миллионы беженцев просто переехали жить в Россию,когда тряхнули там.Ртов просто прибавилось,вот и подорожало времянно поэтому.
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
TM1
18:15
когда что-то начинает раздражать, то это признак возраста. пора задуматься о том, чтобы пить таблеточки
Что меня раздражает в современных смартфонах
Umid Xaydarov
18:12
ну рили если это так. человечество еще не равзвилось так что например у тебя куча бабла и ты можеш купить себе жизнь.и твое сознание в робота запихнуть и типо вечная жизнь. только на зарядку вставай и...
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
Truth Sееker
18:10
Сержа насмотрелся?
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
Palkovvodec
18:09
ты ещё и подтвердил, что нищий и не можешь теперь позволить себе купить яйца...
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
Vorvort
18:09
4060 Ти 16 Гб слишком дорогая и чип слабый, не сможет выдать нужную производительность в играх где требуется 16 Гб памяти. Вот 3070 с 16 Гб была бомбой, но геймерам впаривали 3070 8 Гб. https://www.i...
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем