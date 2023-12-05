Российский лидер предупредил власти Латвии о последствиях плохого отношения к русскоязычному населению

Российский президент В. В. Путин заметил, что власти Латвии, относящиеся к местному русскоязычному населению «по-свински», могут столкнуться с таким же встречным отношением со стороны латвийцев русского происхождения.

Лидер РФ сказал, что ранее число русскоязычных латвийцев достигало 40% от общей численности населения. «Наверняка и сейчас немало» — сделал вывод Путин.

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Действительно, по данным Центрального статистического управления Латвии русских в стране сейчас более 440 тысяч человек, это примерно 23,6%. В некоторых городах Латвии русское население составляет половину от числа всех жителей.

Латвия, бывшая республика СССР, став независимой в 1991 году, приняла закон «О государственном языке». Согласно этому закону только латышский язык получил статус государственного, русский же превратился в иностранный. Однако, русские в Латвии продолжают считать своим родным языком русский, сталкиваясь с бытовой и экономической дискриминацией.

В. В. Путин заметил, что счастье не придет в дом, который проводит подобную политику.

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Прибалтийские страны традиционно находятся в авангарде антироссийской европейской риторики.