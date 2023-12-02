Мэр Киева жестко раскритиковал деятельность украинского президента

Похоже, «звездный час» украинского лидера Владимира Зеленского неумолимо приближается к своему финалу. Отмена президентских выборов на Украине вызвала определенную критику действующего главы государства. На это наложился и провал контрнаступления.

А нынче мэр Киева Виталий Кличко (бывший известный профессиональный боксер) обвинил президента Зеленского в том, что тот толкает страну в объятия авторитаризма. По мнению Кличко, бурная деятельность Зеленского привела к тому, что на Украине не осталось независимых институтов власти, за исключением местного самоуправления. Последнее, впрочем, находится под серьезным давлением.

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В итоге, по мнению Кличко, Украина ударными темпами превращается в страну, где «всё зависит от настроения одного человека».

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На западе Зеленского неоднократно называли в различных СМИ «человеком года» (и даже сравнивали с самим Уинстоном Черчиллем). Тем не менее, и там потихоньку начинают критиковать украинского лидера, особенно за отмену выборов и за неспособность к переговорному процессу.