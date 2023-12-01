Президент полагает, что по итогам 2023 года средняя продолжительность жизни составит 74 года

В последние годы часто обсуждается демографическая проблема в России: низкая рождаемость, которая не позволяет населению расти.

Тем не менее, по данным Росстата и Минздрава, продолжительность жизни в России увеличивается. В 2021 году она составляла около семидесяти лет, а в 2022 году — уже семьдесят два года. По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в России может достичь отметки в семьдесят четыре года.

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Об этом решил сказать и российский президент, похвалив «слаженную работу» Правительства, Минздрава и региональных властей. «Достойным результатом» В. В. Путин назвал новую ожидаемую продолжительность жизни россиян:

«...рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет...» — заметил президент.

Правда, подсчет за девять месяцев пока определяет среднюю продолжительность жизни в семьдесят три с половиной года.

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Надо сказать, что возросшая продолжительность жизни в России бок о бок с низкой рождаемостью приведет к старению населения. А этот процесс грозит нехваткой рабочих рук и привлечением новых мигрантов для «поддержания экономики».