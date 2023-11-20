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DarkNik
Зеленский заявил, что украинский конфликт завершиться не скоро
Украинский лидер призвал «не ждать быстрых перемен»

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Украинский президент Владимир Зеленский «разочаровывает нацию»: он признал, что конфликт будет продолжаться ещё очень долго. Да, не так давно Киев разгонял настоящую истерию, связанную с «контрнаступлением»... а оно возьми да и провались. 

Теперь грустный украинский лидер на встрече с американскими представителями канала Fox News призывает «не опускать руки». Мол, настоящая жизнь — это не красивое кино. И впереди — «ежедневная тяжелая работа». Возможно, Зеленский вообще намекает на «заморозку» конфликта. Последнее, впрочем, может привести к финалу политической карьеры Зеленского.

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«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться, что каждый день будут какие-нибудь сюрпризы...» — заявил украинский лидер.

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В общем, положительных для себя «сюрпризов» украинской стороне действительно ожидать не приходится: на западе многие политики разочарованы затянувшимся конфликтом. А на первых полосах — Палестина, а не Украина. Ранее Зеленский пытался надавить на «западных партнеров» заявлением, согласно которому ВСУ придется отступать, если иностранная помощь не будет поступать в должном количестве.

#новости #украина #сво #политика
Источник: tass.ru
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