Этот этап несет с собой угрозы для киевского режима

Продолжающийся конфликт на Украине становится для Киева всё более опасным. Ведь на западе уже многие устали от риторики Владимира Зеленского, а события в Израиле оттягивают на себя внимание СМИ и политических лидеров.

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что киевский режим нынче вступает в новую фазу конфликта, которая весьма опасна для ВСУ и власти Зеленского. Аналитики указывают, что Россия сумела мобилизовать экономику и перестроиться на военные рельсы. Напротив, киевский режим критически зависим от иностранной помощи.

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Даже элитные бригады ВСУ, которые долгое время находились на обучении или в резерве, сейчас понесли большие потери в технике и личном составе. Об этом авторам WSJ рассказали бойцы 47-й механизированной бригады. По их словам, в окопы уже гонят даже операторов дронов.

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Истощаются у ВСУ и запасы боеприпасов. По данным WSJ Россия, напротив, обладает большими резервами и, что ещё важнее, производственными мощностями.