В Польше полагают, что успехи Украины не входят в планы западных держав

Провал контрнаступления ВСУ до сих пор обсуждается достаточно часто. На польском портале Onet аналитик Витольд Юраш пришел к любопытному выводу: цель Запада состоит в том, чтобы поддерживать Украину достаточно долго, но не давать ей победить. Потому помощь ВСУ поступает дозированно.

По мнению Юраша, западные державы не хотят, чтобы Украина оказалась в орбите российского влияния. Но не желают на западе и чрезмерного усиления киевского режима.

реклама

«Это приводит к вопросу о том, не является ли провал украинского контрнаступления, как бы цинично это ни звучало, желательным и оптимальным состоянием и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне...» — заключил аналитик.

Возможно, президент Зеленский своими высказываниями и поступками вызвал отторжение у части западных элит. А Витольд Юраш предположил даже, что Запад в дальнейшем может поддержать «нового Маннергейма». В роли коего может выступить Валерий Залужный.

В свое время финский военачальник Карл Густав Маннергейм стал президентом Финляндии и... в итоге наладил советско-финские отношения (благодаря чему сумел избежать преследования за сотрудничество с гитлеровцами). Кто знает, может, именно Залужный выступит в роли «нового Маннергейма»?

Впрочем, Юраш упоминает и разногласия в среде американской элиты:

«Американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине...»

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитик не исключает того, что в скором времени Украину будут «подталкивать» к урегулированию отношений с Россией.