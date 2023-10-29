Пресс-служба иранского президента обвинила Израиль в совершении преступлений

Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси заявила о том, что Израиль перешел «красные линии». Ранее сам иранский лидер заявлял о том, что государство не будет следовать американским советам. В США полагают, что Ирану не следует вмешиваться в палестино-израильский конфликт, который стал теперь ключевым событием мировой повестки дня.

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю...» — так заявили в иранской пресс-службе.

реклама

Ирано-израильские отношения всегда были крайне напряженными. Нынешняя ситуация создает определенные риски для расширения географии конфликта.

Глава иранского МИД недавно заявил о том, что его страна вполне может вмешаться в конфликт. В том случае, если США продолжат поддерживать Израиль.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Израиль же недавно анонсировал наземную операцию в секторе Газа. Правда, о конкретных сроках проведения таковой пока данных нет. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о целях операций: освобождение заложников и уничтожение инфраструктуры движения ХАМАС. Вполне возможно, что основные события конфликта ещё впереди.