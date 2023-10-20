В Китае полагают, что от антироссийской политики пострадали... немцы

Неоднократно говорилось о том, что антироссийские санкции пока не достигли целей, предусматриваемых западными странами. Признавали это и различные иностранные СМИ — турецкие, немецкие и даже американские. Разумеется, «под своим углом», мол, нужно время.

Теперь свое мнение выразила и газета South China Morning Post, старейшая в Гонконге. Китайцы полагают, что от антироссийских санкций более всего пострадала на данный момент... Германия.

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По мнению китайской газеты, ФРГ принесла в жертву собственные государственные и экономические интересы, поддержав антироссийскую политику Вашингтона.

Теперь немцам приходится покупать нефть и газ по завышенным ценам.

Но не только российско-немецкие отношения испортились из-за зависимой от Штатов политики Берлина. Немцы фактически рассорились и с Китаем, что тоже не самым лучшим образом отразилось на экономике.

«Идя на поводу у Вашингтона и НАТО... нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны...» — подытожили в газете SCMP.

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Самое любопытное, что с этими выводами могут согласиться и некоторые немецкие политики. В августе 2023 года глава группы депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Барон откровенно заявил, что «российский газ был благословением для экономики и нашего процветания».