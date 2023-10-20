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Израильский посол сообщил о принятии решения по поводу наземной операции в секторе Газа
Посол Израиля в России Александр Бен Цви: решение о начале наземной операции в секторе Газа принято

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Израильский посол в Российской Федерации Александр Бен Цви сообщил, что решение о проведении наземной операции уже принято израильским руководством. 

Дипломат не стал называть сроки проведения операции, но отметил, что решение связано с необходимостью освободить заложников и уничтожить террористов. 

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«И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято...» — подытожил израильский посол.

Надо заметить, что территория сектора Газа составляет всего 360 км². Но на этой площади проживает более двух миллионов человек. То есть, потенциальная операция ЦАХАЛ будет проводиться в сложнейших условиях густонаселенной городской застройки. 

Логичным будет предположить, что число жерт в такой операции превзойдет потери, которые понес Израиль в результате атаки 7 октября 2023 года. С другой стороны, израильские политики сейчас вряд ли могут поступить иначе: после провалов разведки их и так обвиняют в слабости и некомпетентности. 

 

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#россия #новости #политика #израиль
Источник: rbc.ru
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