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Израильский посол в Российской Федерации Александр Бен Цви сообщил, что решение о проведении наземной операции уже принято израильским руководством.
Дипломат не стал называть сроки проведения операции, но отметил, что решение связано с необходимостью освободить заложников и уничтожить террористов.
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«И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято...» — подытожил израильский посол.
Надо заметить, что территория сектора Газа составляет всего 360 км². Но на этой площади проживает более двух миллионов человек. То есть, потенциальная операция ЦАХАЛ будет проводиться в сложнейших условиях густонаселенной городской застройки.
Логичным будет предположить, что число жерт в такой операции превзойдет потери, которые понес Израиль в результате атаки 7 октября 2023 года. С другой стороны, израильские политики сейчас вряд ли могут поступить иначе: после провалов разведки их и так обвиняют в слабости и некомпетентности.