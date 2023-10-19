Появление этой бронетехники вряд ли повлияет на общую обстановку на Украине

Украинская общественность постоянно возлагает завышенные надежды на то или иное иностранное вооружение. Все уже слышали о «чудодейственных» байрактарах, джавелинах, химарсах, леопардах...

Американский журнал Newsweek же уже скептически смотрит на новое «чудо-оружие ВСУ» — танки M1 Abrams. Более того, обозреватели журнала уверены, что эти танки доставят силам киевского режима дополнительные проблемы.

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Ведь технику доставили уже довольно поздно для того, чтобы в противостоянии изменились расклады.

Новыми танки тоже не назовешь... Американские танки M1 Abrams на учениях в Форт-Нокс, 1980-е гг.

Кроме того, её явно недостаточно: американцы обещали ВСУ только 31 танк Abrams, но пока привезли не всё. Для танков нужно создавать дополнительные «цепочки снабжения» (запчасти, топливо, боеприпасы и т.д.), но стоит ли овчинка выделки?

«...это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает эти танки привлекательными мишенями для российской артиллерии и беспилотников...» — отметили в Newsweek.

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Надо сказать, что иностранные источники неоднократно писали о том, что российские силы умеют «приспосабливаться» и учиться эффективно противостоять новым видам западных вооружений, поставляемых «партнерами» для ВСУ.