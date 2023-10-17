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Российский депутат обвинил Чубайса в измене
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс совершил измену

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Анатолий Чубайс с 1991 года занимал различные важные должности в государственных компаниях. В свое время Чубайс стал одним из авторов приватизации, что многие россияне припоминают деятелю по сей день. Позднее Чубайс был реформатором российской электроэнергетической системы, председателем АО «Роснано» и членом международного совета американского транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co. 

Анатолий Чубайс

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В 2022 году Анатолий Чубайс перестал быть специальным представителем президента России и вскоре уехал за границу. Сейчас один из самых одиозных в глазах населения политических деятелей современной России находится в Израиле. 

Депутат российской Государственной Думы Султан Хамзаев заявил, что своим поступком Чубайс фактически совершил госизмену. Более того, не совсем понятно, откуда у гражданина Чубайса деньги на гуманитарную помощь для жителей Израиля (и почему «благородный Чубайс» не хочет помочь, к примеру, российским гражданам?).

Султан Хамзаев

Ранее Султан Хамзаев призывал провести проверку деятельности Чубайса на различных важных должностях, полагая, что Анатолий, находясь на подобных постах, попросту отмывал деньги и вывозил капиталы за рубеж.  

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«Откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и уж тем более оказывать гуманитарную помощь кому-либо?» — задает небезынтересный вопрос депутат Хамзаев. 

#россия #новости #политика #израиль #чубайс
Источник: lenta.ru
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