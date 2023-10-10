Белорусский лидер заявил, что у Москвы и Минска «спокойной жизни в ближайшее время не будет»

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым заявил, что западные державы стремятся разрушить взаимопонимание между Россией и Белоруссией.

По мнению белорусского лидера, спокойной жизни в ближайшее время ни Москве, ни Минску не видать. Западные лидеры хотели бы довести Белоруссию до «украинского состояния» по отношению к России.

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По словам Лукашенко, в этом заинтересованы даже очень далекие западные государства, которым, казалось бы, не должно быть дела до российско-белорусских отношений.

«Слава богу, что мы свое единство сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет...» — сказал белорусский лидер.

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Лукашенко заметил, что в своих интересах иностранные государства могут использовать некоторых чиновников, применять стратегию «кнута и пряника».