Пресс-секретарь Путина полагает, что проблемы в Израиле представляют потенциальную угрозу для всего региона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские представители сейчас анализируют конфликт и «осуществляют необходимые контакты» для того, чтобы понимать ситуацию.

Впрочем, по словам пресс-секретаря президента Путина, многое и так уже понятно. В Москве обеспокоены ситуацией в Израиле и надеются на перерастание её в мирное русло. В противном случае конфликт может «разрастись» и стать угрозой для всего ближневосточного региона.

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«Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены...» — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

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Нужно отметить, что палестино-израильские отношения многие десятилетия представляли из себя конфликты разной степени интенсивности. Но в прошлом израильтянам порой приходилось противостоять и другим государствам Ближнего Востока — Сирии, Египту, Иордании. Логично, что сейчас все надеются избежать столь негативного развития событий.