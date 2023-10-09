Член Совета Федерации спрогнозировал будущее Украины, заявив о снижении приоритета Украины

Член российского Совета Федерации Алексей Пушков сделал прогноз в своем телеграм-канале. По мнению политика, ситуация в Израиле теперь во многом отвлечет на себя внимание западных стран. Эскалация в регионе вынудит США начать выделять помощь «на два направления». Однако это усложняет внутриполитическую ситуацию в Штатах.

Отказаться полностью от поддержки Израиля и Украины американцы тоже не могут: это ударит по их имиджу «глобального лидера». Российский сенатор полагает, что руководство США должно радоваться тому, что пока не вступил в «горячую фазу» тайваньский кризис.

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«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку...» — прокомментировал ситуацию Пушков.

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Конечно, сейчас ещё рано делать какие-то далеко-идущие выводы. Тем не менее, ситуация в Израиле по накалу обгоняет все предыдущие проблемы страны, как минимум до 1973 года.