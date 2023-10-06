Турецкая газета полагает, что российский лидер помешал планам США

Автор одной из популярных турецких газет «Sabah» Берджан Тутар сделал вывод, что политика российского президента В. В. Путина позволила избежать окружения страны американским «кордоном». Несмотря на могущественное положение Штатов в современном мире, им не удалось объединить весь мир в «санкционной борьбе» против России.

Новые регионы Российской Федерации — богаты различными ресурсами. Но, что ещё важнее, они усиливают геополитические положение России.

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Теперь на западе зреет недовольство затянувшимся конфликтом. По мнению турецкого обозревателя, рано или поздно «иностранные партнеры» вынудят правительство Украины пойти на переговоры с российской стороной.

«Практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией» — так видит нынешнюю ситуацию на западе турецкий журналист.

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Исторически «санитарный кордон» против России, только Советской, в свое время пытались выстроить английские и французские политики. Позднее это привело к включению восточноевропейских стран в «социалистический блок». Впрочем, теперь могущество Англии и Франции давно позади, на смену им пришел новый лидер «западного мира» в лице США.