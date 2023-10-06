Так заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин

Продолжающийся украинский конфликт заставляет киевский режим бросать в горнило противостояния все новые и новые людские контингенты. В последние недели различные украинские представители госмашины и общества сделали ряд заявлений, с общей «красной нитью».

Общая мысль заключается в следующем: каждый мужчина-украинец рано или поздно должен будет отправиться в ВСУ. И принять участие в боевых операциях. С 1 октября на Украине даже женщин с медицинским или фармацевтическим образованием ставят на воинский учет.

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Спикер Полтавского областного военкомиссариата Роман Истомин заявил изданию «Страна.ua», что все оставшееся население Украины вряд ли отправят на службу в ВСУ. А вот всех поголовно мужчин — вполне. То бишь, женщинам, детям и старикам пока можно «выдохнуть». А вот мужчинам...

«Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках» — прокомментировал ситуацию Роман Истомин.

Известное «говорящее лицо» Украины и бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) ещё ранее говорил о том, что связанные с мобилизацией людей порядки в стране будут только ужесточаться.

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Возможно ли поголовное изъятие всех мужчин из «гражданских» сфер деятельности? История знает некоторые такие примеры, но достигается это либо путем государственных «сверхусилий», либо «перекладыванием» собственной экономики на другие плечи.