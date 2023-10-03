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DarkNik
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
Киевский режим попал в зависимость от «раскладов» в западных странах

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Не секрет, что устойчивость ВСУ, как и украинской политической системы в целом, сейчас зависит от намерений западных стран. Без финансово-технической помощи иностранных государств положение президента Владимира Зеленского станет крайне неустойчивым. Похоже, что события постепенно движутся прямо к такому финалу. 

Об этом пишет журналист Стивен Коллинсон на сайте Cable News Network (CNN). Он обращает внимание читателя на политические изменения в нескольких странах, ранее активно поддерживавших ВСУ. 

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Во-первых, с Украиной разругалась Польша. Во-вторых, американский Конгресс на днях принял закон о государственных расходах... и в нем почему-то нет пункта о дополнительной финансовой поддержке киевского режима. Наконец, в Словакии на выборах одержала победу партия Smer, лидер которой пообещал прекратить поставки оружия на Украину. 

Стивен Коллинсон делает вывод: сейчас положение ВСУ и Зеленского критически зависит от «внутриполитических раскладов» в западных странах, от результатов выборов в них. Кстати, в 2024 году будут выборы президента в США.

«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к её размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей, одним из первых и самых верных союзников Киева...» — заметил журналист Коллинсон

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Аналитик предположил, что из этой ситуации Россия, так или иначе, сумеет извлечь выгоду для себя.

#украина #аналитика #новости #сша #сво #политика #всу #экономика #европа
Источник: life.ru
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