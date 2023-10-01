Американский специалист полагает, что Германия так и не избавилась полностью от нацистского прошлого

С Германией нынче выходит любопытная история: немцы оказывают помощь ВСУ снаряжением и техникой, но сами при этом почти лишились своих вооруженных сил. Летом в ФРГ отмечали, что сейчас бундесвер не в состоянии выставить ни одной боеспособной дивизии.

В чем может заключаться причина такого странного поведения? Экс-разведчик армии США Скотт Риттер полагает, что дело в пережитках «нацистского прошлого» Германии:

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«Германия так полностью и не избавилась от своего нацистского прошлого. Если бы она это сделала, правительство Германии не стремилось бы снова увидеть свои танки на поле боя на Украине против русских. Германии нужно сейчас опустить голову, испытывая позор, и сказать: «Нет, мы не будем этого делать...» — сказал Риттер в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

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Риттер предположил, что поставки Германии рано или поздно втянут эту страну в конфликт. Но в такой ситуации выяснится, что от немецких вооруженных сил, перед которыми ранее трепетала Европа, сейчас уже практически ничего не осталось.