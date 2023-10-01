По мнению одного из российских депутатов, Зеленский своими действиями уничтожает Украину

Всё больше и больше новостей касаются новых планов контрнаступления ВСУ по инициативе президента Владимира Зеленского. РИА Новости сообщают, что идея очередной атаки уже согласована с представителями США и Великобритании.

ТАСС сообщают, что новое контрнаступление ВСУ будет сосредоточено на Херсонском и Запорожском направлениях. РИА Новости добавляют к этому, что украинские силы, подготовленные британскими инструкторами, попытаются захватить Запорожскую АЭС. Полагают, что это будут морские пехотинцы.

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В Госдуме уже отреагировали на эти новости, назвав новые попытки ВСУ наступать заранее обреченными.

«Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины» — так прокомментировал события депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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Михаил Шеремет выразил уверенность в том, что российские силы успешно отразят новые попытки ВСУ наступать в любом направлении.