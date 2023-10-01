Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
DarkNik
В Госдуме назвали новые планы контрнаступления ВСУ «бесперспективными»
По мнению одного из российских депутатов, Зеленский своими действиями уничтожает Украину

реклама

Всё больше и больше новостей касаются новых планов контрнаступления ВСУ по инициативе президента Владимира Зеленского. РИА Новости сообщают, что идея очередной атаки уже согласована с представителями США и Великобритании.

ТАСС сообщают, что новое контрнаступление ВСУ будет сосредоточено на Херсонском и Запорожском направлениях. РИА Новости добавляют к этому, что украинские силы, подготовленные британскими инструкторами, попытаются захватить Запорожскую АЭС. Полагают, что это будут морские пехотинцы.

реклама

В Госдуме уже отреагировали на эти новости, назвав новые попытки ВСУ наступать заранее обреченными.

«Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины» — так прокомментировал события депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Михаил Шеремет выразил уверенность в том, что российские силы успешно отразят новые попытки ВСУ наступать в любом направлении. 

#россия #украина #новости #сво #политика #всу #госдума #интересное
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
24
В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
11
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
8
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
10
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
3
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
4
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
3
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
1
iPhone 15 отдает заряд внешним аккумуляторам вместо того чтобы заряжаться от них
1
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
3
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
2
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
7
FT: Южная Корея призывает Китай заставить КНДР отказаться от ядерного оружия
2
Кирби: США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
1
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
10
Минобороны: экипаж Су-35С ВКС России уничтожил украинский самолет
+

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
10
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
24
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
5
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
6
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
4
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
11
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
3

Сейчас обсуждают

Malfoi
13:40
в подтверждение слов выше https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9830831/pub_64ad1b5f53fb25721add7038_64ad1e1f46730e4cd47ff20b/scale_1200 https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9860299/pub_64ad1b5...
Нефть стоит под сто долларов, а бензин в США резко подорожал
Dante1980
13:38
Пруфы приложил. Ролик прикрепил. Расклад показал
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
SlyBiBi
13:37
Дык. Этому писаке явно "занесли" на дошик из Шитлинка, который уже давно переключился на импорт в РФ всякого дешманского говно-железа с кетайских говно-помоек. Один только придуманный Шитлинком под се...
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
Shatun29
13:35
Так в том и дело что Россия освобождает и делает равными тех кто присоединяется, а для пендосов это просто инструмент и овечки на заклание, на которых плевать.
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Liubov Grigorieva
13:35
В Израиле живут не потому, что собираются там и дальше жить, а потому, что получение их гражданства требует некоего срока жизни там. Большинство получит гражданство и свалит оттуда. Израиль непростая ...
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
Юрий Соколов
13:34
но и накопить они за жизнь могли гораздо больше
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
Shatun29
13:34
А Россия что отжала? Крым сам попросился и проголосовал, Донбас сам попросился и проголосовал как и остальные области 404. Или это другое?
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Николай Волков
13:31
По заданию.Есть такая профессию Родину обсирать.Хотя в ней всё ,разумеется ,гладко.
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
Liubov Grigorieva
13:28
Я не бот, я поставила 8й минус за истеричный комментарий не по делу.
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
Liubov Grigorieva
13:27
В статье не сравнивают пенсии и экономики России и ЕС, не надо глупостью фонтанировать. Западная Европа привыкла к сытой жизни, а сейчас их же правительство на потребует их же предательским верхам и...
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем