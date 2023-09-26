Украина капитулирует в случае прекращения американского финансирования, полагает аналитик

В последние недели появляется всё больше новостей о том, что западные страны разочаровываются в поддержке киевского режима. Особенно отличились на этом поприще поляки, однако и американцам есть чем «похвастать».

В американском конгрессе продолжаются споры о целесообразности оказания дальнейшей поддержки Киеву. Джон Кирби, представитель американского Совета нацбезопасности, заявил совсем недавно, что средств на военные поставки Зеленскому у Штатов осталось всего на несколько недель. Дальнейшее финансирование должно быть одобрено конгрессом, вот только решение пока не принято.

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В связи с этим, экс-советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин указывает на вероятную возможность капитуляции Киева. В случае, если американская помощь действительно прекратится или станет минимальной.

Всё усугубляет и довольно истеричное поведение украинского президента Владимира Зеленского, который обвиняет западные страны в недостаточной поддержке. Таким образом, настраивая против себя западных политиков.

«Ситуация становится уже трагической в этом плане...» — прокомментировал политические расклады Олег Соскин.

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Разумеется, вряд ли США сразу и внезапно оставят киевский режим без всякой помощи. Но они вполне могут сократить финансирование и поставки техники. Такое уже неоднократно происходило исторически. Например, во Вьетнаме или Афганистане.