Президент Дуда поправил собственного премьер-министра

Сперва появилась новость о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: Варшава более не станет помогать Киеву вооружением.

Но скоро уже польский президент, Анджей Дуда, подправил слова собственного премьера. На самом деле, Польша не откажется полностью от поставок вооружений ВСУ, но не станет рисковать современным оружием. Последнее пригодится самим полякам. Так что Моравецкий «ввел мир в заблуждение».

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Дело в том, что сейчас польская армия перевооружается. И если сбыть устаревшую технику киевскому режиму — это «нормальные правила игры», то вот помогать современным оружием, которое самим пригодится... это неприемлемо.

Анджей Дуда

К новому вооружению польский президент относит танки «Абрамс», ЗРК «Патриот», установки РСЗО «Химарс» и так далее. Что касается уже заключенных контрактов, то польский лидер пообещал их выполнить.

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Разумеется, «своя рубашка ближе к телу»: невозможно одновременно перевооружать армию и помогать чужой стране новым оружием.