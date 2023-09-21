Из-за провалов ВСУ политическое положение Зеленского поменялось — Responsible Statecraft

Контрнаступление ВСУ стало разочарованием для тех аналитиков, которые надеялись на значимые успехи Киева. Это вызвало и определенные перемены в положении украинского президента Владимира Зеленского, полагает аналитик Блез Мэлли в американском издании Responsible Statecraft.

Провал контрнаступательной операции сил киевского режима повышает вероятность того, что конфликт станет многолетним, полагают на западе. Однако далеко не все американские политики готовы бесконечно терпеть Зеленского и поддерживать ВСУ.

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В Вашингтоне усиливаются споры по поводу дальнейшей поддержки Украины: консерваторы в палате представителей грозятся остановить работу правительства США, если демократы не пойдут на уступки. В Штатах на носу выборы, тогда как на Украине они фактически отменены. Зеленский не добился успеха и скоро может стать очень удобным объектом для внутриполитической критики.

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Если американцы не сумеют решить проблемы со своим бюджетом, то помощь Украине будет резко сокращена. А это ещё больше усложнит положение президента Зеленского.