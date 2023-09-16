«Черное море закрыто» — прокомментировал ситуацию политолог

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал сложившуюся в районе Черного моря ситуацию. По его словам, киевский режим с недавних пор потерял доступ к Черному морю.

«Очень тяжелая там ситуация, и Россия, фактически, блокирует любые перевозки» — отметил политолог.

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Кроме того, Зеленскому нанесли «удар в спину» некоторые восточноевропейские страны, отказавшиеся помогать Украине с экспортом сельхозпродукции. А российский Черноморский флот блокировал морские пути.

Происходящее — следствие прекращение невыгодной для России «зерновой сделки». За год этой сделки Украина экспортировала 32 миллиона тонн продовольствия в 45 стран на трех континентах. Посредником между Россией и Украиной выступала Турция.

Впрочем, российские представители, начиная с президента В. В. Путина, неоднократно упоминали о возможности продления «зерновой сделки», при выполнении другой стороной российских условий.