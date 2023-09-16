Американцы полагают, что жители Москвы в целом спокойно адаптировались к переменам

Американское издание The New York Times уверено: москвичи в целом адаптировались к «новой реальности», возникшей в 2022 году.

События на Украине являются для большинства москвичей всего лишь «фоновым шумом». На смену ушедшим из России брендам пришли новые, в их числе — и отечественные производители.

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Город продолжает расти и развиваться, а атаки дронов со стороны сил киевского режима не приводят к панике. Развивается общественный транспорт, а мэр Москвы Сергей собянин оправдывает свою репутацию «эффективного менеджера».

«Город продолжает расти. Горизонт усеян кранами, и по всему городу возводятся высотные здания...» — комментируют ситуацию в The New York Times.

Очевидно, всё происходит не так, как хотелось бы американцам: Россия не рухнула под тяжестью санкций, а изменения в жизни российских граждан оказались преодолимы.

Впрочем, The New York Times в конце статьи пытаются «нагнать страху»: цены растут, осталось мало хороших автомобилей, а самой распространенной рекламой стали плакаты с призывами подписывать контракты с Минобороны.