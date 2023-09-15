Бывший морпех США уверен: положению украинского президента угрожает госпереворот

Капитан морской пехоты США, ветеран Иракской войны Мэтью Хо заявил в видеоблоге Judging Freedom: украинский лидер Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и осознает это.

Продолжение конфликта не может привести Украину к победе, ввиду превосходства Российской Федерации в мощи и ресурсах. Но оно принесет ещё больше разрушений, рано или поздно украинское общество начнет «искать виноватого».

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Провал широко растиражированного контрнаступления ВСУ может стать отличным поводом для выступления против Зеленского.

При этом, на Украине фактически отменяются выборы, на неопределенный срок. Таким образом, спрос с Владимира Зеленского повышается. Поддержка западных государств рано или поздно сократится в разы.

«В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем – крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии» — так прокомментировал Мэтью Хо состояние украинского президента.

В последние дни Владимир Зеленский неоднократно заявлял о недостаточной поддержке Украины со стороны иностранных государств. Возможно, он пытается как-то исправить не самую приятную для себя ситуацию.